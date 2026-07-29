Procedimento de reconstrução de nervos devolve movimento e esperança ao jovem Raul Aranha Ruiz após grave acidente

publicado em 18/08/2026

Procedimento de reconstrução de nervos devolve movimento e esperança ao jovem Raul Aranha Ruiz após grave acidente Foto: Santa Casa

Em uma demonstração de excelência técnica, infraestrutura de ponta e cuidado humanizado, a Santa Casa de Votuporanga realizou uma cirurgia inédita de reconstrução de plexo braquial (reparo dos nervos responsáveis pela sensibilidade e movimento do braço).A lesão no plexo braquial ocorre frequentemente em acidentes traumatológicos severos, interrompendo os sinais nervosos enviados pelo cérebro até o membro superior. Nesses casos, o tempo e a precisão cirúrgica são determinantes para evitar que o paciente perca definitivamente a mobilidade do braço.O procedimento cirúrgico, considerado de extrema complexidade e longa duração, mobilizou uma equipe multidisciplinar e contou com a participação de especialistas renomados na área de ortopedia, traumatologia e cirurgia de mão."Trata-se de uma cirurgia altamente delicada. Nosso objetivo principal é reequilibrar as forças motoras e reativar as conexões nervosas para que o paciente consiga recuperar os movimentos e a funcionalidade do braço." > — Dr. Murilo Moreira Batista, Ortopedista e Traumatologista.A realização da cirurgia também contou com a colaboração do Dr. Bruno Mendes Munari, especialista em cirurgia de mão reconhecido nacionalmente, reafirmando o compromisso da instituição em trazer as melhores práticas da medicina moderna para a região.A realização bem-sucedida de um procedimento deste porte só é possível devido ao alto nível de modernização do Centro Cirúrgico da Santa Casa de Votuporanga. A unidade conta com:Equipamentos de última geração para monitoramento contínuo do paciente;Índices de infecção hospitalar próximos de zero, garantindo máxima segurança pré e pós-operatória;Protocolos rígidos de higienização e checagem contínua das etapas cirúrgicas.O cuidado que vai além da cirurgia: a humanização do atendimentoPara a Santa Casa, a recuperação de um paciente envolve mais do que procedimentos médicos e tecnologia. A humanização, o carinho e o suporte emocional oferecidos à família são pilares fundamentais de todo o processo de cura.Emocionada, a mãe de Raul, Elaine Aranha, expressou a gratidão do jovem e da família pelo acolhimento recebido desde o primeiro atendimento:"Muito obrigada a todos os médicos que ajudaram e realizaram a cirurgia. Desde o dia do acidente até hoje, o atendimento da Santa Casa foi incrível. São profissionais extremamente excelentes — não há outra palavra para definir. O cuidado, a fala assertiva, a empatia de se colocar no nosso lugar e estar ali cuidando dele... A Santa Casa nos ofereceu todo o suporte necessário para que tudo desse certo." > — Elaine Aranha, mãe do paciente Raul.A conquista com a recuperação de Raul reflete o esforço constante da Santa Casa de Votuporanga em se manter como referência em medicina de alta complexidade, unindo inovação técnica, segurança hospitalar e o verdadeiro sentido do acolhimento humano.