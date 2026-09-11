Há 19 anos, unidade acompanha bebês e famílias com assistência especializada, tecnologia e um cuidado que respeita o tempo e as necessidades de cada recém-nascido

publicado em 17/11/2026

A UTI Neonatal da Santa Casa de Votuporanga acompanha recém-nascidos que chegaram ao mundo antes do esperado. Foto: Santa Casa

Dentro de uma UTI Neonatal, o tempo parece seguir outro ritmo. Alguns gramas a mais, menos ajuda para respirar, a primeira mamada ou o momento em que os pais finalmente conseguem pegar o filho no colo ganham um significado enorme. Há 19 anos, é assim que a UTI Neonatal da Santa Casa de Votuporanga acompanha recém-nascidos que chegaram ao mundo antes do esperado.Desde a inauguração, em 15 de junho de 2007, quase 3 mil bebês já passaram pelo setor, que atende, em média, 150 prematuros por ano. São 10 leitos, sete destinados ao SUS e três a convênios, além de médicos disponíveis 24 horas e equipe multidisciplinar.Responsável pela UTI Neonatal, a Dra. Lara Galvani Greghi acompanhou boa parte dessa história e reconhece nesses anos a realização de um propósito. “Eu me sinto com um sonho realizado e com a certeza de que estamos cumprindo a nossa missão. O papel do médico não é somente buscar a cura, mas ajudar as pessoas a passarem por um momento difícil da melhor maneira possível”, afirma.Essa missão também alcança quem permanece ao lado da incubadora. Ana Carolina Nascimento dos Santos viveu essa experiência quando Heloísa nasceu com 29 semanas e precisou da Neonatal. No primeiro encontro com a filha, ainda tão pequena, tentou fazer da própria presença uma forma de amparo. “Meu coração batia tão forte que eu achava que todos podiam ouvir. Sussurrei bem baixinho ‘Oi, minha filha, mamãe está aqui, eu te amo e não vou te deixar sozinha’”, lembra.O nascimento antes do tempo modifica planos e expectativas construídos durante a gestação. É por isso que, segundo Dra. Lara, a assistência também precisa envolver os pais desde os primeiros dias. “Cuidar de um bebê prematuro é cuidar da família. Muitos sonhos vão acontecer mais tarde e de outra maneira. Nosso papel também é ajudá-los a atravessar esse período e inseri-los no cuidado.”Na rotina da Neonatal, cada recém-nascido é observado de forma individual. A equipe procura respeitar o sono, reduzir a luz e barulho e oferecer conforto antes dos procedimentos. Sempre que possível, mães e pais também participam por meio do toque, da fala e do contato pele a pele.A supervisora de enfermagem Camila Scrignoli Bottura está no setor desde o início, primeiro como técnica e depois como enfermeira. Ao longo desse período, viu a tecnologia evoluir e os pais conquistarem cada vez mais espaço junto aos filhos. “O que continua essencial é a observação à beira do leito, conhecer aquele bebê e perceber até mudanças discretas”, explica.Essa proximidade faz diferença também para quem vive a internação do outro lado. A estudante Gabriela Leitner Pareja Grippe, mãe dos gêmeos Miguel e Benício, encontrou nos profissionais a segurança necessária para se aproximar dos filhos e participar dos cuidados. “Cada pequeno gesto fica marcado, um colinho, a atenção quando estão chorando, a paciência em nos ensinar e permitir que façamos parte disso”, relata.Joyce Simara Okamoto Pessoa já conhecia a Santa Casa como auxiliar de farmácia do Centro Cirúrgico, mas passou a enxergar o Hospital de outra maneira quando os gêmeos Rafael e Samuel nasceram prematuros. “Quando a gente trabalha aqui, sabe muita coisa, mas é diferente quando você está como paciente, como mãe”, conta.Ao lado do marido, participou dos cuidados e do contato pele a pele com os filhos. Dessa experiência, ficou um aprendizado que hoje resume de forma simples. “É preciso ter muita paciência, porque não é o nosso tempo, é o tempo deles”.Enquanto a forma de acolher as famílias se transformou, os recursos disponíveis também avançaram. A UTI conta com incubadoras, ventiladores de alta tecnologia, monitoramento cerebral contínuo e Bubble CPAP para suporte respiratório não invasivo.Esses equipamentos ampliam as informações disponíveis à equipe e ajudam a direcionar a assistência de acordo com as necessidades de cada paciente. “O prematuro funciona de uma maneira muito particular. Quanto mais informações temos, mais conseguimos individualizar a assistência e tomar decisões mais assertivas”, destaca Dra. Lara.Heloísa recebeu alta em 3 de novembro. Rafael, Samuel, Miguel e Benício ainda seguem seus próprios caminhos dentro da Santa Casa. No Dia Mundial da Prematuridade, celebrado em 17 de novembro, essas histórias representam tantas outras que já passaram pela UTI Neonatal. Em todas elas, há profissionais que acompanham de perto medos, esperas e pequenas conquistas, ajudando a transformar dias difíceis em passos que aproximam cada bebê de um novo começo.