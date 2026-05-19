Anote aí

publicado em 26/05/2026

Quem entra e quem sai. Nilton Santiago passa a Secretaria de Direitos Humanos para Emerson Pereira e lhe dá um bom conselho, como mostra a foto. (Foto: A Cidade)

O governador

O prefeito Jorge Seba começou a semana trabalhando a agenda do governador. Ele acredita que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, estará mesmo em Votuporanga para a entrega das casas do projeto de desfavelamento “Thui Seba”, na próxima sexta-feira, dia 29. Na verdade, a expectativa é de que o governador chegue na véspera e participe de um jantar com as autoridades locais, na quinta-feira.



Santa Casa

Embora não conste na agenda oficial, Seba quer levar o governador também para o canteiro de obras do Hospital Materno-Infantil, que começa a ser construído em área anexa à Santa Casa. Seria muito oportuno não apenas a visita às obras, mas também o contato do governador com os dirigentes da Santa Casa, que estão reclamando do atraso nos pagamentos do SUS por parte do Estado.



A confirmar

O final desta semana tende a ser auspicioso no campo político, caso o governador do Estado cumpra a agenda na cidade. Isso porque, em outras ocasiões, a visita anunciada acabou sendo cancelada de última hora devido a outros compromissos assumidos. Agora, segundo o prefeito, não tem erro: está tudo programado.



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