Anote Aí

publicado em 28/05/2026

O ex-prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, em visita ao gabinete do prefeito Jorge Seba, acompanhado também pelo colunista (Foto: Divulgação )

Edinho

Quem cumpriu agenda ontem em Votuporanga foi o ex-prefeito de Rio Preto e um dos maiores líderes políticos da região, Edinho Araújo. Ele se apresenta como pré-candidato a deputado federal pelo PRD e acena com uma dobradinha na cidade com o vereador Renato Abdala, que é do seu partido e pré-candidato a deputado estadual.

Entrevista

Edinho e Abdala concederam entrevista à rádio Cidade FM e confirmaram as pré-candidaturas. Eles tinham ainda um encontro agendado para o início da noite. Na entrevista, Edinho relembrou lutas memoráveis para o desenvolvimento da nossa região, destacando a construção da ponte rodoferroviária, que amanhã, dia 28, comemora 28 anos de inauguração, além da duplicação da Rodovia Euclides da Cunha.

Com Seba

Da Cidade FM, Edinho Araújo seguiu para a Prefeitura, onde foi recebido no gabinete do prefeito Jorge Seba. Com o prefeito, o visitante relembrou etapas importantes do desenvolvimento da cidade nas quais teve participação como deputado. Seba aproveitou para convidá-lo para os atos programados durante a visita do governador Tarcísio de Freitas, marcada para esta sexta-feira, dia 29.

Governador

O prefeito Jorge Seba está empolgado com a visita do governador neste final de semana. São esperadas dezenas de lideranças políticas, entre prefeitos e vereadores, que serão recepcionados na cidade. Tarcísio de Freitas deve participar de um jantar hoje e vai pernoitar na cidade. Na sexta-feira, uma extensa programação será cumprida com a participação de autoridades políticas, representantes de entidades de classe e empresários. Tudo indica que será um dia histórico para o município.

Riolândia

Outro que nos deu a honra da visita nesta semana foi o presidente da Câmara Municipal de Riolândia, Gênese Yoshida de Queiroz, conhecido como Geninho. Ele veio falar sobre seu município, que é um dos pontos turísticos da nossa região. Geninho tem laços familiares em Votuporanga. Ele é sobrinho de Daniel Yoshida, da Soberana.

Bons projetos

Geninho, de Riolândia, pensa alto e tem grandes projetos políticos. Fala com entusiasmo sobre as possibilidades de desenvolvimento de sua cidade e da região. Em sua visita à nossa redação, ele estava acompanhado da esposa, Thaynara Tavares do Nascimento, natural de Brasília, que também demonstra grande comprometimento com os projetos políticos do marido. Um casal simpático e com visão futurista.

Eleição

A saída do vereador Emerson Pereira da Câmara Municipal para ocupar a Secretaria de Direitos Humanos provoca mudanças também na Mesa Diretora do Legislativo. Emerson ocupa o cargo de 1.º secretário da Mesa e, para o preenchimento da vaga, de acordo com a legislação, será necessária uma eleição. É o que deve acontecer na reunião da próxima segunda-feira.

Moreno

O segundo-secretário da Mesa é o vereador Marcos Moreno, que poderá ser conduzido ao cargo de titular. De qualquer forma, será necessária uma eleição para o preenchimento da vaga deixada na secretaria. Quem será que vai ocupar o lugar dele? Apostam em Moreno, mas aí será preciso eleger também o segundo-secretário.

E mais

Emerson Pereira também ocupa cargo na Comissão de Justiça e Redação (CJR), uma das mais importantes na estrutura do Legislativo. A comissão é composta pelos vereadores Emerson Pereira, Sargento Marcos Moreno e Natiele Gama. É mais uma vaga que precisará ser preenchida com a saída de Emerson.

Era preciso?

Aliás, a repercussão da saída de Emerson Pereira da Câmara gerou questionamentos nos bastidores políticos. Afinal, era realmente necessária a mudança de titular na Secretaria de Direitos Humanos ou tudo não passou de uma manobra para dar oportunidade ao engenheiro Glauber Lima de exercer a vereança?

Pior ainda

A troca de secretário na pasta de Direitos Humanos provocou também a saída de Edilson Caporalin da Secretaria de Relações Institucionais, dando lugar a Nilton Santiago. Isso porque, pela legislação, vereador eleito não pode atuar apenas como assessor de gabinete. Sendo assim, Santiago vai para a secretaria e Edilson acabou sendo sacrificado na mudança.

Sobrou

A expectativa era de uma troca simples. Emerson iria para os Direitos Humanos e Nilton Santiago, que é vereador eleito, deixaria o cargo para voltar à Câmara. Se Santiago reassumisse a vaga no Legislativo, quem perderia espaço seria o suplente do MDB, Gaspar. Com a reorganização administrativa, acabou sobrando espaço para todos. Arrumaram um lugar até para Edilson.

Corda bamba

Quem não vive seus melhores dias na Prefeitura é o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Marcelo Marin Zeitune. Consta que o prefeito cobrou uma atuação mais eficiente dele já durante a realização do Votu Rodeio Internacional. Naqueles dias, o trânsito virou um verdadeiro caos, com o acesso de veículos ao recinto da festa se transformando em um enorme congestionamento. E o comentário era de que a Prefeitura teve um ano inteiro para evitar a situação.

A bronca

Já na sessão de segunda-feira passada, na Câmara Municipal, o vereador Sargento Marcos Moreno, que conhece bem a área de trânsito e a secretaria por já ter ocupado o cargo, abriu a “caixa de ferramentas” e pressionou Marcelo em vários sentidos. E não foi só isso: ele também passou a ser alvo de críticas nas redes sociais, acusado de não cumprir corretamente o horário de expediente. Mas esse já é um outro assunto.

A verdade

A Secretaria de Trânsito sempre foi comandada por pessoas ligadas à área. Marcos Moreno passou por lá e trabalhou em alternativas para mão de direção, sinalização de solo e melhoria do fluxo de veículos. Também merece destaque a gestão do delegado aposentado Dr. Jair de Oliveira, que realizou um bom trabalho no setor. A verdade é que profissionais oriundos da polícia costumam demonstrar mais habilidade para atuar naquela secretaria.