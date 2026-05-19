Anote Aí

publicado em 29/05/2026

O governador Tarcísio de Freitas começa o dia com uma entrevista na rádio Cidade FM 94,7. Na foto, ao lado do jornalista João Carlos Ferreira.

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O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que pernoitou em Votuporanga, começa o seu dia, nesta sexta-feira, visitando as instalações do Grupo Cidade de Comunicações. Para nós da casa, é um momento sublime receber tão honrosa visita. O governador tem agendada uma entrevista na rádio Cidade FM a partir das 8h30 e deverá estar acompanhado das lideranças regionais.

Entrevista

Tarcísio de Freitas, que possui um dos maiores índices de aprovação de governo e aparece disparado nas pesquisas de intenção de voto para um segundo mandato em São Paulo, tem pautado sua gestão pela moradia popular, saúde pública e segurança. Essa deve ser a tônica da nossa entrevista de hoje, com destaque para a inauguração do conjunto habitacional “Thui Seba”, que se constitui no ponto alto de sua visita.