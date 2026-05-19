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O governador Tarcísio de Freitas começa o dia com uma entrevista na rádio Cidade FM 94,7. Na foto, ao lado do jornalista João Carlos Ferreira.
O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que pernoitou em Votuporanga, começa o seu dia, nesta sexta-feira, visitando as instalações do Grupo Cidade de Comunicações. Para nós da casa, é um momento sublime receber tão honrosa visita. O governador tem agendada uma entrevista na rádio Cidade FM a partir das 8h30 e deverá estar acompanhado das lideranças regionais.
Entrevista
Tarcísio de Freitas, que possui um dos maiores índices de aprovação de governo e aparece disparado nas pesquisas de intenção de voto para um segundo mandato em São Paulo, tem pautado sua gestão pela moradia popular, saúde pública e segurança. Essa deve ser a tônica da nossa entrevista de hoje, com destaque para a inauguração do conjunto habitacional “Thui Seba”, que se constitui no ponto alto de sua visita.
Terceira visita
Votuporanga recebe pela terceira vez Tarcísio de Freitas. Na primeira visita, ele estava em campanha para as eleições de 2022. As principais lideranças políticas da região estavam, na época, comprometidas com o então governador do PSDB. Na cidade, Tarcísio foi conduzido por um grupo de jovens bolsonaristas para um encontro no salão de festas da Ilha do Pescador.