Artigo de Bruno José dos Santos

publicado em 24/03/2026

Fala-se muito sobre o turismo de experiência como tendência. Menos frequente, porém, é ver essa ideia sair do discurso e ganhar forma concreta nos territórios. É justamente esse movimento, mais silencioso, porém decisivo, que começa a se desenhar na região Noroeste Paulista, a partir da atuação conjunta do Sebrae-SP com o Consórcio Intermunicipal Maravilhas do Rio Grande (Cotimarg).Se o turismo contemporâneo é guiado pelo desejo de viver experiências autênticas, o desafio local deixa de ser “atrair turistas” e passa a ser “construir vivências que façam sentido”. E, nesse ponto, a proposta que começa a ser implementada na região chama atenção por sua abordagem prática e estruturada.Não se trata apenas de incentivar boas ideias, mas de conduzir empreendedores e gestores públicos por uma jornada completa de desenvolvimento. Na ponta, estão os empresários do turismo, ou aqueles que ainda nem se reconhecem como parte desse setor, mas que carregam em suas atividades o potencial de gerar experiências: produtores rurais, donos de restaurantes, cafeterias, artesãos, comerciantes, guias locais, entre outros.Para esse público, uma das frentes centrais é a formatação de produtos turísticos de experiência. Em termos simples, significa transformar aquilo que já existe, uma propriedade, um saber, um modo de fazer, em uma vivência estruturada, com roteiro, proposta de valor e estratégia de comercialização. Não é maquiagem; é lapidar a pedra bruta para o turismo de experiência.O processo passa por etapas que lembram a construção de uma narrativa bem amarrada: identificação do potencial, roteirização, testes práticos e ajustes até chegar ao lançamento. A experiência deixa de ser algo improvisado e passa a ser pensada como produto, sem perder sua essência.Há também um cuidado importante com a qualidade da entrega. Iniciativas voltadas à padronização de processos e melhoria do atendimento entram em cena para garantir que a experiência prometida seja, de fato, a experiência vivida. Afinal, no turismo contemporâneo, frustração não gera retorno, nem financeiro, nem reputacional.Mas o projeto não se limita ao empreendedor individual. Existe uma camada menos visível, porém igualmente estratégica: a governança. Lideranças locais são envolvidas em ações voltadas à articulação regional, à gestão de conflitos e à construção de uma visão de desenvolvimento. Porque, no turismo, o sucesso de um negócio raramente é isolado, ele depende do ecossistema ao redor.Outro ponto relevante é o recorte territorial. A atuação contempla um conjunto de municípios que integram a chamada Região Turística Maravilhas do Rio Grande. Ao trabalhar de forma integrada, a proposta rompe com a lógica de concorrência entre cidades vizinhas e aposta na construção de rotas e circuitos. O turista, afinal, não enxerga fronteiras administrativas, ele busca continuidade na experiência.Além disso, há uma preocupação crescente com temas contemporâneos, como práticas sustentáveis e alinhamento a agendas globais de desenvolvimento. O turismo de experiência, nesse sentido, deixa de ser apenas uma estratégia econômica e passa a dialogar com questões ambientais e sociais.O que se vê, portanto, é uma tentativa de organizar o que antes era disperso. De dar método ao que muitas vezes acontecia de forma intuitiva. E, sobretudo, de mostrar que o interior não precisa imitar grandes destinos para se tornar relevante. Pode, ao contrário, encontrar força justamente naquilo que o torna único.Se o turismo de experiência é, por definição, algo que se sente, iniciativas como essa revelam que ele também pode, e deve, ser planejado. Porque, no fim, transformar histórias em oportunidades não é um ato espontâneo. É um trabalho coletivo, contínuo e, acima de tudo, estratégico.