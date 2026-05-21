Artigo por Herculano Sousa Cruz

publicado em 29/05/2026

Durante muito tempo, eu também caí na armadilha de acreditar que estoque era sinal de força. Prateleira cheia, depósito abastecido, sensação de segurança. Parecia lógico: se o produto estava ali, era patrimônio da empresa. Demorei para entender que, na prática, estoque parado não protege o negócio, ele sufoca.

A virada aconteceu quando passei a olhar o caixa com mais atenção do que o volume de mercadoria. Percebi que produto que não gira não é ativo, torna-se dinheiro imobilizado, perdendo valor a cada dia. É capital que poderia estar financiando novas oportunidades, pagando fornecedores com mais fôlego ou simplesmente garantindo estabilidade financeira em momentos de oscilação. Essa foi a “virada de chave”

Parei de perguntar quanto eu tinha em estoque e comecei a perguntar quanto tempo aquele produto ficava parado. Como método, criei uma regra simples. Mercadoria que ultrapassa determinado período na prateleira deixa de ser aposta e passa a ser prejuízo em potencial e ele precisa ser enfrentado, não maquiado.

Muita gente erra ao proteger o estoque como se ele fosse patrimônio intocável. Eu aprendi que patrimônio é o caixa girando. Quando um produto não performa como esperado, insistir nele por orgulho ou medo de assumir perda só aumenta o risco. Prefiro girar com margem menor, recuperar o capital e testar de novo, do que manter a ilusão de valor enquanto o dinheiro fica parado.

Essa mudança exige desapego e método. Comecei a trabalhar com campanhas de giro, ações específicas e prazos claros. Produto que não responde precisa sair. Nem sempre pelo preço ideal, mas pelo preço possível. O objetivo é devolver liquidez à empresa que é o que mantém o negócio vivo.

Outro ponto fundamental foi entender que estoque não existe sozinho. Ele está diretamente ligado a planejamento, compra e leitura de mercado. Comprar bem não é comprar muito, é comprar certo. Ampliar portfólio com critério, observar a demanda real do cliente e acompanhar mudanças de comportamento fizeram toda a diferença. Passei a tratar cada compra como decisão estratégica, não como reposição automática.

O impacto dessa mudança foi imediato. O caixa respirou, o risco diminuiu e as decisões ficaram mais racionais e a empresa deixou de depender de acertos constantes e passou a saber lidar melhor com os erros. Porque errar na escolha de um produto é normal, porém, permanecer preso a ele é que costuma ser fatal.

Hoje, quando olho para um estoque, não vejo prateleiras, vejo dinheiro e ele precisa girar, trabalhar e voltar melhor do que saiu. Produto parado acumula poeira. Caixa em movimento constrói negócio.