Mateus Casarotti (Foto: divulgação)
O Supremo Tribunal Federal concluiu um dos julgamentos mais relevantes dos últimos anos para a internet brasileira. Ao fixar a tese que orientará os processos em todo o país, a Corte redefiniu os limites da responsabilidade das grandes plataformas digitais pelos conteúdos ilícitos publicados por seus usuários, promovendo uma importante releitura do Marco Civil da Internet.
Quando a lei foi aprovada, em 2014, buscou-se preservar a liberdade de expressão e evitar que empresas privadas atuassem como censoras do debate público. Por isso, o artigo 19 do Marco Civil da Internet estabeleceu que, em regra, as plataformas somente poderiam ser responsabilizadas caso descumprissem uma ordem judicial determinando a remoção do conteúdo considerado ilegal.
Passados mais de dez anos, o ambiente digital sofreu profundas transformações. As redes sociais deixaram de ser simples espaços de compartilhamento e passaram a exercer influência direta sobre a circulação das informações, por meio de algoritmos, recomendações e impulsionamentos capazes de ampliar o alcance das publicações. Ao mesmo tempo em que democratizaram a produção de conteúdo e ampliaram o acesso à informação, essas plataformas também potencializaram a propagação de golpes, campanhas de desinformação, discursos de ódio e outras práticas ilícitas.
Diante desse novo cenário, ganhou força a discussão acerca do papel das gigantes da tecnologia, que passaram a exercer influência significativa sobre o debate público. Foi justamente essa mudança na dinâmica da comunicação digital que levou o Supremo Tribunal Federal a entender que a interpretação conferida até então ao Marco Civil da Internet precisava ser revista, buscando compatibilizar a liberdade de expressão com a proteção de direitos fundamentais, como a honra, a dignidade, a privacidade e a própria segurança dos usuários.
A partir da decisão, as plataformas poderão responder solidariamente pelos danos decorrentes de crimes e atos ilícitos praticados por terceiros. Em outras palavras, além do autor da publicação, a própria empresa poderá ser chamada a reparar os prejuízos causados. Contudo, o Supremo estabeleceu uma importante ressalva: não haverá responsabilização quando a plataforma demonstrar ter realizado uma análise diligente e qualificada do caso e existir dúvida razoável quanto à ilegalidade do conteúdo.
A Corte também preservou a aplicação do artigo 19 do Marco Civil em determinadas hipóteses, especialmente em serviços nos quais não há interferência direta no fluxo comunicacional, mantendo a necessidade de ordem judicial para a responsabilização. Além disso, determinou que as empresas disponibilizem canais permanentes de atendimento aos usuários e mantenham representante legal no Brasil, reforçando mecanismos de transparência e fiscalização.
Embora tenha estabelecido parâmetros importantes, o próprio Supremo reconheceu que a solução definitiva depende da atuação do Congresso Nacional. Em um ambiente digital cada vez mais complexo, a discussão já não envolve apenas a liberdade de expressão, mas também a proteção dos direitos fundamentais, a responsabilidade pelos danos e os limites do poder exercido pelas empresas de tecnologia.
A decisão marca uma mudança significativa no tratamento jurídico das plataformas digitais. Se antes as big techs eram vistas predominantemente como intermediárias neutras da comunicação, agora passam a assumir deveres compatíveis com a dimensão econômica e a influência que exercem sobre a sociedade. O desafio, daqui para frente, será encontrar o equilíbrio entre a preservação da liberdade de manifestação e a necessidade de impedir que o ambiente virtual se transforme em um espaço de impunidade para a prática de ilícitos, tarefa que exigirá constante aperfeiçoamento legislativo e a atuação responsável tanto das empresas quanto dos próprios usuários.
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