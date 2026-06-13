Artigo de Mateus Casarotti

publicado em 19/06/2026

Mateus Casarotti (Foto: divulgação)

O Supremo Tribunal Federal concluiu um dos julgamentos mais relevantes dos últimos anos para a internet brasileira. Ao fixar a tese que orientará os processos em todo o país, a Corte redefiniu os limites da responsabilidade das grandes plataformas digitais pelos conteúdos ilícitos publicados por seus usuários, promovendo uma importante releitura do Marco Civil da Internet.Quando a lei foi aprovada, em 2014, buscou-se preservar a liberdade de expressão e evitar que empresas privadas atuassem como censoras do debate público. Por isso, o artigo 19 do Marco Civil da Internet estabeleceu que, em regra, as plataformas somente poderiam ser responsabilizadas caso descumprissem uma ordem judicial determinando a remoção do conteúdo considerado ilegal.Passados mais de dez anos, o ambiente digital sofreu profundas transformações. As redes sociais deixaram de ser simples espaços de compartilhamento e passaram a exercer influência direta sobre a circulação das informações, por meio de algoritmos, recomendações e impulsionamentos capazes de ampliar o alcance das publicações. Ao mesmo tempo em que democratizaram a produção de conteúdo e ampliaram o acesso à informação, essas plataformas também potencializaram a propagação de golpes, campanhas de desinformação, discursos de ódio e outras práticas ilícitas.Diante desse novo cenário, ganhou força a discussão acerca do papel das gigantes da tecnologia, que passaram a exercer influência significativa sobre o debate público. Foi justamente essa mudança na dinâmica da comunicação digital que levou o Supremo Tribunal Federal a entender que a interpretação conferida até então ao Marco Civil da Internet precisava ser revista, buscando compatibilizar a liberdade de expressão com a proteção de direitos fundamentais, como a honra, a dignidade, a privacidade e a própria segurança dos usuários.A partir da decisão, as plataformas poderão responder solidariamente pelos danos decorrentes de crimes e atos ilícitos praticados por terceiros. Em outras palavras, além do autor da publicação, a própria empresa poderá ser chamada a reparar os prejuízos causados. Contudo, o Supremo estabeleceu uma importante ressalva: não haverá responsabilização quando a plataforma demonstrar ter realizado uma análise diligente e qualificada do caso e existir dúvida razoável quanto à ilegalidade do conteúdo.A Corte também preservou a aplicação do artigo 19 do Marco Civil em determinadas hipóteses, especialmente em serviços nos quais não há interferência direta no fluxo comunicacional, mantendo a necessidade de ordem judicial para a responsabilização. Além disso, determinou que as empresas disponibilizem canais permanentes de atendimento aos usuários e mantenham representante legal no Brasil, reforçando mecanismos de transparência e fiscalização.Embora tenha estabelecido parâmetros importantes, o próprio Supremo reconheceu que a solução definitiva depende da atuação do Congresso Nacional. Em um ambiente digital cada vez mais complexo, a discussão já não envolve apenas a liberdade de expressão, mas também a proteção dos direitos fundamentais, a responsabilidade pelos danos e os limites do poder exercido pelas empresas de tecnologia.A decisão marca uma mudança significativa no tratamento jurídico das plataformas digitais. Se antes as big techs eram vistas predominantemente como intermediárias neutras da comunicação, agora passam a assumir deveres compatíveis com a dimensão econômica e a influência que exercem sobre a sociedade. O desafio, daqui para frente, será encontrar o equilíbrio entre a preservação da liberdade de manifestação e a necessidade de impedir que o ambiente virtual se transforme em um espaço de impunidade para a prática de ilícitos, tarefa que exigirá constante aperfeiçoamento legislativo e a atuação responsável tanto das empresas quanto dos próprios usuários.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.