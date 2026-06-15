5º episódio da série: Relacionamentos Saudáveis

publicado em 20/06/2026

Grazi Cavenaghi (Foto: Arquivo pessoal)

Seja incrivelmente bem-vindo ao nosso quinto episódio da série Relacionamentos Saudáveis. É uma alegria ter você aqui, avançando conosco nesta jornada. Antes de começar, traga a sua intenção para este momento, porque a intenção traz atenção, e tudo em que você coloca atenção na vida cresce.Estamos no mês de junho. Aqui, na InspireAção, o tema é Verdade. E hoje, no nosso quinto episódio, eu tenho uma verdade que talvez você não goste, que o assuste, mas ela é uma das regras da vida: você atrai o que você é! Exatamente isso.Há uma tendência muito humana de colocar no outro a responsabilidade pelo que sentimos. Fulano não me convidou. Meu marido não me contou. Meu líder não me reconheceu. E ficamos esperando, cobrando, nos sentindo injustiçados.Mas e se o problema não estiver no outro?Se alguém o desrespeita, é sinal de que, em algum momento, você saiu do seu lugar de potência. Porque, quando você está posicionado, sendo você, brilhando no que é seu, ninguém consegue diminuir o seu brilho e o do seu negócio.Ah, Grazi, então você está dizendo que aquele sócio que me roubou, eu atraí? Sim!Aquela pessoa que me apunhalou pelas costas, eu atraí? Sim!Aquele cliente que não me pagou, eu atraí? Sim!E aquele funcionário que me deu um golpe, eu atraí? Sim!Porém, eu não estou dizendo que você é responsável pelo outro. Eu estou dizendo que você é responsável pelas suas escolhas. E toda vez que escolhe algo se achando menos do que outra pessoa ou mais do que outra pessoa, ou seja, assumindo a posição de vítima ou de salvador, você sai do seu lugar de potência e se distrai do caminho que a vida espera de todos nós.Aliás, isso está no livro mais lido do mundo. Em Gálatas 3:28, encontramos uma verdade profunda: fomos criados diferentes, mas com igual valor diante de Deus. Por isso, não somos menos do que ninguém para viver como vítimas e também não somos mais do que ninguém para viver em posição de superioridade.Quando nos colocamos abaixo, perdemos a força. Quando nos colocamos acima, perdemos a humildade. Em ambos os casos, saímos do nosso lugar. A sabedoria está em ocupar o lugar que nos pertence: nem maior, nem menor. Apenas quem somos. Somos únicos e, ao mesmo tempo, parte do Uno.Por isso, lembre-se: você não é responsável pelas escolhas do outro, mas é responsável pelas suas escolhas. E, quando escolhe a partir do seu lugar de potência, aumenta as possibilidades de atrair pessoas, relações e oportunidades alinhadas com o seu caminho.E é por isso que eu estou aqui com você para tirar as vendas dos seus olhos e para que juntos possamos ter mais consciência das leis naturais do Universo que regem tudo.Nesta série dos relacionamentos, falamos sobre o seu lugar de potência, que é a base do nosso trabalho no Universo InspireAção. Toda vez que você sai do seu lugar de potência, atrai algo que tira você do seu caminho; logo, há consequências como essas.Ao contrário, quando você está no seu lugar de potência, atrai o que faz parte do seu caminho. E cada pessoa que atrai gera bem para você, para ela e para o mundo. Essa regra é fundamental.E hoje, para comprovar para você, trouxe comprovações oriundas de tudo o que estudamos para chegar à metodologia que usamos hoje para levar mais consciência a empresários e famílias empresárias que constroem legados que importam.Vamos juntos?Comece pela palavra. A atratividade vem do latim trahere: atrair para si. Atratividade é a qualidade de atrair para si o que pertence. Repare: o que chega até você é seu. A palavra já diz. Você atrai aquilo que você é.A ciência confirma. A física nos ensinou que toda ação gera uma reação: o que você emite, volta. A mecânica quântica foi além e mostrou que a partícula se comporta de um jeito quando é observada e de outro quando não é. A sua presença interfere no que se forma à sua volta. A ciência chama isso de campo. A vida chama isso de colheita.A fé confirma. Na Bíblia Hebraica, a palavra chen, graça e beleza de caráter, aparece várias vezes. José tinha chen diante de Faraó (Gênesis 39:21), e chen nunca foi conquistado por performance: foi reconhecido porque era real. Em Mateus 5:16, Jesus diz: “Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras.” A luz de uma vida íntegra não precisa se anunciar. Ela já é visível. O Talmud ensina que o caminho certo é o que é harmonioso para a pessoa e para os outros (Avot 2:1).No budismo, das trinta e duas marcas do Buda, as mais visíveis não são físicas: são o cultivo interior.A filosofia confirma. Marco Aurélio escreveu: “Confina-te ao presente” (Meditações, VIII.7). O estoicismo nos ensina que é a forma como vivemos o presente que atrai. Isso só acontece quando não estamos dispersos em arrependimentos do passado ou em ansiedades sobre o futuro. Quando simplesmente somos, atraímos.A palavra, a ciência, a fé e a filosofia dizem o mesmo em uma única voz: quando você ocupa o seu lugar de potência, a vida responde de forma natural. Aliás, também há algo que está escrito no livro mais lido do mundo. Em Jeremias 29:11, temos: “Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês”, diz o Senhor, “planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança.” Ou seja, a forma natural da nossa vida é caminhar em direção à prosperidade.Ser atraente não tem a ver com aparência. Tem a ver com posicionamento. É quando você chega a um ambiente e as pessoas percebem que ali está alguém que sabe quem é. Que fala sim quando é sim e não quando é não. Que não precisa agradar para ser aceito.E tudo isso começa com uma coisa só: aceitar a si mesmo.Não olhar apenas para o que falta. Olhar para o que você tem em mãos hoje, com as suas características, com o seu conhecimento, com a sua história, e entregar isso ao mundo da melhor forma possível. Essa é a beleza do posicionamento genuíno.O que acontece na sua vida não é consequência das escolhas do outro. Se o seu amigo não te convidou, talvez naquele momento não fosse o convite certo. Se o seu parceiro não te contou algo, talvez, para ele, aquilo nem fosse relevante. As pessoas raramente agem por maldade. Agem pelo que são naquele momento. E isso é da conta delas, não sua.Agradeça tudo o que viveu, tudo o que tem. Enquanto você não for grato pelo que tem hoje, não conseguirá se abrir para novas possibilidades. A gratidão pelo que está em mãos é o primeiro passo para atrair o que deseja.Lembre-se: você é a pessoa mais importante da sua vida. Já ouviu a instrução do avião? Em caso de emergência, coloque a máscara de oxigênio primeiro em você. Porque, se você não estiver respirando, não vai conseguir ajudar ninguém. Você em primeiro lugar não é egoísmo. É sabedoria.E existe uma ordem que, quando respeitada, organiza tudo nos relacionamentos. Primeiro Deus. Depois você. Depois o seu cônjuge. Depois os seus filhos. Depois o lar e o trabalho. Quando você pula essa ordem, quando coloca o filho antes do cônjuge, o trabalho antes de você mesmo, tudo começa a ranger. Porque a ordem sustenta. A desordem adoece.Cuide de você. Aceite-se. Valorize-se. Posicione-se. E então observe como os seus relacionamentos começam a se transformar. Porque você não vai mais precisar cobrar do outro o que você mesmo não se dá.Tudo começa em você e termina em você. O comprometimento maior da sua vida é com você mesmo. E, quando você está comprometido com a sua missão única de ser você, as outras coisas lhe são dadas. Ou seja, SERVIR É VIR A SER VOCÊ.Cuidado, pois a maioria da população passa a vida querendo ser vista e esquece que o seu foco é servir.E como o nosso foco é progredir, vamos juntos?Nesta semana, ligue o botão da percepção e reflita: onde você está esperando do outro o que primeiro precisa dar a si mesmo? Onde você saiu do seu lugar de potência e perdeu o seu brilho? Anote. Sinta. E então, com coragem e leveza, volte para você. Porque é de lá que tudo começa.Atraia o que é do seu caminho, porque queremos um eu melhor, pessoas melhores à nossa volta e um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +