Artigo de Samuel Hanan

publicado em 27/11/2026

Com quase meio século de atraso, a população brasileira ficou sabendo que o país possui terras raras, compostas por elementos químicos fundamentais para as tecnologias modernas, pois são componentes de computadores, celulares, carros elétricos e sistemas de defesa, dentre outras aplicações.Segundo estimativas da Agência Nacional de Mineração (ANM) e o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o subsolo nacional abriga de 12 a 21 milhões de toneladas de terras raras em reservas localizadas principalmente em Goiás, Minas Gerais, Amazonas e Bahia, além de áreas em São Paulo. Isso faz do Brasil a segunda reserva mundial em terras raras, atrás somente da China, com reservas estimadas em 44 milhões de toneladas.Isso despertou um ufanismo enorme, até descabido, e gerou sucessivas reportagens e declarações de governantes e políticos, mostrando que nossas reservas estão sendo cobiçadas pelo mundo, alimentando um debate sobre a soberania nacional.O frisson em torno do assunto elevou a “descoberta” à esperança de que as terras raras poderão dar novo impulso tecnológico e econômico ao Brasil, dando-lhes a dimensão de um segundo pré-sal, a gigantesca reserva de petróleo e gás natural descoberta a mais de 7 mil quilômetros de profundidade na costa brasileira, em 2006. Os mais otimistas – ou sonhadores – chegaram a imaginar que o país poderá se transformar em uma nova Arábia Saudita, com evidente exagero nesse prognóstico.A realidade é que o fato de termos a segunda maior reserva mundial de terras raras não autoriza ninguém a prever um novo boom econômico. É preciso separar geologia de euforia.Quem entende de mineração sabe que a reserva in sito - ou seja, a quantidade estimada de um recurso natural que existe no próprio local onde foi formado, antes de ser extraído - não paga conta nem remunera o investidor. É sempre necessário buscar a cadeia produtiva e então surgem as necessidades de volumes de recursos financeiros de grande porte para a transformação de reservas em minas economicamente viáveis, além de investimentos da contratação, formação e capacitação de recursos humanos. E aí estamos diante do grande gargalo brasileiro: o país sofre escassez de capital e de recursos humanos especializados.O Brasil tem hoje (2026), 21 depósitos minerais cadastrados, mas apenas uma mina em operação comercial (Serra Verde, em Minaçu-Goiás), com produção de cerca de 5 a 6 milhões de toneladas óxidos/ano, e que levou 16 anos para o seu desenvolvimento e absorveu US$1,2 bilhão em investimentos. Recentemente, aproveitando que os efeitos geopolíticos (China x U.S.A.) proporcionaram bons ventos mercadológicos, os investidores venderam para empresa sediada no exterior, por US$2,8 bilhões (setembro/2026).O Brasil tem ainda um projeto dito “world class project”, em implantação em Caldeira-Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais, contendo milhares de toneladas, que acabou de ser alienado por US$ 700 milhões para a australiana Lynos, uma das gigantes mundiais do setor. Além dessas duas realidades, tudo o mais, na linguagem técnica, não passa de possibilidade, sem nenhum grau de certeza de que terá viabilidade econômica.É sempre bom lembrar que o passado oferece oportunidade para reflexão e não para repetição. Isto porque o Brasil tem dois exemplos que podem servir de alerta para a futura exploração das minas de terras raras. São eles: minério de ferro e nióbio.O caso mais antigo é o de minério de ferro. Em 1960, quando o Brasil possuía a maior reserva mundial de hematita, vendia-se para o exterior por US$ 8,00 a tonelada e se importava aço a US$ 500,00 a tonelada. O país levou algumas décadas para que fossem implantadas as usinas siderúrgicas CSN, Usiminas e outras para a produção em larga escala de aço em território nacional. Hoje ainda exportamos anualmente 416 milhões de toneladas, sendo 75% do total para a China, gerando uma receita de US$ 29 bilhões (ao preço médio de cerca de US$ 70,00 a tonelada) e importamos do país asiático aço laminado (comum) em mais de 400 mil toneladas, ao preço variando entre US$ 322,00 e US$ 641,00 a tonelada.O segundo case, e mais recente, é o nióbio. O Brasil possui 90% das reservas mundiais desse mineral e responde por mais de 90% da produção global, conforme estimativas da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Em Araxá (MG) localiza-se a maior mina de minério do mundo, explorada com tecnologia brasileira desenvolvida pela própria empresa, eficiente e altamente reconhecida no mundo. O principal produto exportado é o ferronióbio (produto menos nobre), ao preço médio de US$ 32,00/34,00 por quilograma. Trata-se de insumo usado na fabricação de aços especiais, com adição de 0,5 kg por tonelada de aço. Não obstante a excelência da empresa, pouco avançamos, pois não exportamos óxido de alta pureza, matéria-prima para baterias especiais e superligas aeroespaciais, que vale 20 ou 30 vezes mais. O serviço geológico nacional reconhece que o Brasil exporta grande volume, mas com muito baixo valor agregado.Esses exemplos servem também para lembrar que reservas minerais são finitas, não-renováveis, e por esta razão torna-se necessária a busca de maior agregação de valores em território nacional.Há caminhos que o país precisa evitar se quiser explorar o maior potencial possível das terras raras. Em primeiro lugar, o país não deve exportar carbonato misto, que é o produto comercializável de menor valor agregado e de tecnologia mais elementar e, por esta razão, o mais desejado pelas empresas produtoras. O mesmo vale para o HREC - Mixed Rare Earth Carbonate (carbonato misto de terras raras, em português). É um produto intermediário obtido no processamento de minérios de terras raras, composto por uma mistura de carbonatos de diferentes elementos desse grupo químico, utilizado como matéria-prima para etapas posteriores de separação, purificação e produção de óxidos. Igualmente de preço menor no mercado e com baixíssimo valor agregado local.Tampouco o Brasil deve pulverizar licenciamentos para novas minas para empresas que não dominem tecnologia de separação das terras raras. Se o país não estabelecer critérios mais rígidos, as empresas de pequeno e médio porte terão autorização para lavras e tentarão exportar o produto de menor tecnologia incorporada e, portanto, o de menor valor agregado local (nacional).O Brasil também não pode cair no ufanismo do preço spot: quem viabiliza produto com base em preço-pico fatalmente quebra. O país precisa ter em mente que estaremos competindo com a China, que domina reservas, produção, tecnologia e mercado mundial. Sendo assim, o negócio dependerá por muitos anos do humor chinês. Com enorme capacidade de investimento, a China pode se dar ao luxo de praticar redução drástica de preços, como também pode adquirir empresas, minas e reservas em países em desenvolvimento com o objetivo de simplesmente eliminar no nascedouro seus concorrentes no mercado mundial.Mineração não é magia. É atividade de capital volumoso, de tecnologia sempre renovada e de alto risco empresarial. Não é para curiosos e muito menos para amadores.Por isso, o Brasil não pode alimentar o ufanismo de que nossas terras raras poderão proporcionar um grande boom econômico. É ilusão tratá-las como um novo Pré-Sal (petróleo) e um devaneio imaginar que transformarão o país em uma nova Arábia Saudita. Os números atestam e dispensam necessidade de explicações. Vamos a eles.O mercado mundial de terras raras movimenta, atualmente, US$ 20 bilhões por ano. A China domina 90% desse segmento, restando apenas 10% para o restante do mundo. As projeções apontam que esse mercado movimentará US$ 36 bilhões por ano (2030), subindo para US$ 45 bilhões por ano em 2050. Para efeito de comparação, o pré-sal brasileiro movimenta US$ 120 bilhões por ano em petróleo, metade do que a Arábia Saudita fatura anualmente com o óleo cru, cujo mercado mundial é de US$ 3,8 trilhões por ano. Os números falam por si. A realidade é bem distante e não autoriza ninguém a comparar terras raras com petróleo, a nível mundial.Além disso, o Brasil não pode ignorar que a China detém mais de 60% das reservas mundiais, volume suficiente para abastecer o mercado mundial por décadas, talvez séculos. Domina também 90% da produção e 92% da separação e refino e igual percentual do mercado mundial. E ainda tem capital para atuar fortemente na limitação da concorrência.O Brasil precisa ter a consciência de que mineração é atividade de risco. E ela exige capital intenso e de longa maturação, além de tecnologias desenvolvidas para propiciar maior valor agregado local. As terras raras brasileiras, portanto, embora sejam extraordinária fonte de riqueza natural, não podem ser tomadas como a salvação econômica do país, mas sim enxergadas com olhos realistas porque há importantes desafios a serem vencidos.Cabe, aqui, o pensamento do grande dramaturgo paraibano Ariano Suassuna: “O otimista é um tolo. O pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso”.