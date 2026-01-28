Empresa de Curitiba ficará responsável pelo levantamento

publicado em 28/01/2026

Uma reunião técnica marcou o início oficial do Censo Arbóreo de Votuporanga. Foto: Saev

A Saev Ambiental realizou, na manhã desta terça-feira, uma reunião técnica que marcou o início oficial do Censo Arbóreo de Votuporanga. O levantamento será executado por uma empresa especializada de Curitiba, contratada por meio de licitação, com investimento de R$ 280 mil em recursos próprios da Autarquia. A duração estimada do trabalho é de 12 a 18 meses.Durante a reunião, foram alinhados os procedimentos técnicos, o cronograma de execução e as metodologias que serão adotadas no diagnóstico da arborização urbana. O objetivo do Censo Arbóreo é realizar um levantamento completo das árvores do município, permitindo um planejamento mais eficiente e sustentável das ações de manejo ambiental.Para o superintendente da Saev Ambiental, Luciano Passoni, o projeto representa um avanço significativo na gestão ambiental da cidade. “Diferentemente da ideia comum de que um censo se limita à contagem de árvores, este estudo envolve uma análise técnica aprofundada, com mapas temáticos que mostram onde as árvores estão, onde não existem e quais regiões precisam de maior atenção em termos de arborização”, destacou.O diagnóstico incluirá a avaliação das condições individuais de cada árvore, considerando aspectos como estado de saúde, presença de fungos, pragas, falhas estruturais, cavidades e outros fatores que possam comprometer sua integridade. Essa avaliação fitossanitária é fundamental para compreender a real situação da arborização urbana e orientar intervenções adequadas.A partir desse levantamento, será possível identificar árvores que apresentam risco à população, especialmente em áreas de grande circulação, subsidiando ações como podas específicas, tratamentos fitossanitários e, quando necessário, substituições. O trabalho resultará em documentação técnica detalhada, com laudos individuais e recomendações, inclusive para fins de licenciamento ambiental.A chefe do Departamento de Meio Ambiente da Saev Ambiental, Camila Esteves da Silva, ressaltou a importância do início do projeto. “Com a reunião de hoje, damos o primeiro passo para um planejamento mais estratégico da arborização urbana. A avaliação fitossanitária nos permitirá direcionar corretamente as ações de manejo, priorizando áreas que realmente precisam e garantindo mais segurança e qualidade ambiental para a população”, afirmou.