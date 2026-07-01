As concessões foram votadas em bloco e aprovadas com unanimidade

publicado em 01/07/2026

Em sua última sessão antes do recesso de julho, a Câmara Municipal aprovou a concessão de honrarias Foto: Assessoria

Da redaçãoA Câmara de Votuporanga aprovou, em sua última sessão antes do recesso de julho, a concessão de honrarias ao secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva, e ao delegado Ronaldo Augusto Comar Marão Sayeg, do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). As concessões foram votadas em bloco e aprovadas com unanimidade.O secretário de Saúde vai ser agraciado com o título de cidadão votuporanguense. O autor do projeto de Decreto Legislativo, o vereador Meidão (PSD), destaca o trabalho como deputado estadual entre 2011 e 2015 e seu trabalho atual como secretário, tendo “desenvolvido relevante trabalho em prol da regionalização da saúde, do fortalecimento hospitalar e da ampliação dos investimentos destinados aos municípios do interior paulista.”Ele também destaca que, especificamente sobre Votuporanga, Eleuses tem não tem medido “apoio institucional direcionado à Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, entidade de referência regional no atendimento hospitalar de média e alta complexidade, bem como o incentivo às políticas de fortalecimento da rede regional de saúde vinculada ao DRS XV.”O delegado Ronaldo Augusto irá receber uma honraria ainda maior, a Insígnia de Honra ao Mérito. De acordo com o presidente da Câmara, Daniel David (MDB), o delegado tem uma “brilhante trajetória profissional, acadêmica e humana, marcada pela dedicação à segurança pública, ao conhecimento jurídico e ao serviço à sociedade.”Ronaldo é delegado de polícia desde 1998 e em 2025 assumiu a diretoria do Deic. Além disso, ele foi Diretor do DENARC (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico) e Delegado Titular da 5ª Delegacia Seccional de Polícia, coordenando 16 unidades policiais, dentre outros feitos.