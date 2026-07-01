Evento será realizado nesta quinta-feira (2), às 19h30, no auditório da entidade

publicado em 01/07/2026

Natália De Haro, atual presidente da ACV, e o empresário Guilherme Sant’Ana, futuro líder da associação Foto: ACV

A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) realiza nesta quinta-feira (2), às 19h30, em seu auditório, a cerimônia de posse da nova diretoria para o mandato 2026/2027. O evento marcará a transmissão oficial da presidência da entidade da empresária Natália De Haro para o empresário Guilherme Sant’Ana, sócio-proprietário da Votuciclo.A solenidade reunirá associados, autoridades e convidados para celebrar a continuidade do trabalho desenvolvido pela entidade em prol do fortalecimento do comércio e do desenvolvimento empresarial de Votuporanga.Após dois anos à frente da ACV, Natália De Haro encerra sua gestão deixando importantes realizações, entre elas o fortalecimento das campanhas promocionais, a ampliação da participação feminina no ambiente empresarial, a realização de eventos de capacitação e networking, além da aproximação da entidade com os associados e a comunidade.“Foi uma honra conduzir a Associação Comercial neste período. Tivemos muitos desafios, mas também importantes conquistas construídas em conjunto com a diretoria, colaboradores, associados e parceiros. Tenho a certeza de que a entidade seguirá avançando com uma gestão comprometida e preparada para representar os interesses do empresariado local”, destaca Natália.Eleito por aclamação durante Assembleia Geral Ordinária realizada em junho, Guilherme Sant’Ana assume a presidência com o compromisso de fortalecer ainda mais a atuação da ACV junto aos empresários.Engenheiro mecânico, consultor empresarial e sócio da Votuciclo, Guilherme possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e experiência internacional na Irlanda, Itália e Estados Unidos. Sua trajetória profissional reúne mais de 12 anos de atuação em consultoria estratégica, com foco em gestão, planejamento e desenvolvimento empresarial.Para o novo presidente, a proximidade com os associados será uma das principais marcas da gestão. “Queremos estar cada vez mais próximos dos empresários, ouvindo suas necessidades e buscando soluções que contribuam para o fortalecimento dos negócios. A ACV tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico da cidade e vamos trabalhar para ampliar ainda mais essa representatividade, fortalecendo campanhas, parcerias e ações que gerem resultados para nossos associados”, afirma Guilherme.A nova diretoria assume com o propósito de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela entidade, ampliando iniciativas de apoio ao empreendedorismo, ao comércio local e ao crescimento sustentável de Votuporanga e região.