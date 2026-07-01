objetivo do evento é aumentar o acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), especialmente para crianças e jovens neuro divergentes da rede pública de ensino

publicado em 01/07/2026

Foto: Divulogação

O INSS fará, nesta sexta-feira, 3, um mutirão do Projeto Inclusão, na Câmara de Votuporanga. O objetivo do evento é aumentar o acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), especialmente para crianças e jovens neuro divergentes da rede pública de ensino.Os atendimentos começarão às 9h, no prédio da Câmara, localizado na rua Venezuela, nº 3819, Praça Vereador Viana Filho, Vila América. A ação será realizada em conjunto entre o INSS - Gerência Executiva em São José do Rio Preto, e as Prefeituras de Votuporanga, Américo de Campos, Cosmorama, Riolândia, Parisi e Alvares Florence. Entre as atividades previstas estão a orientação às famílias sobre o BPC, apoio na atualização do CadÚnico e identificação de potenciais beneficiários.Lançado inicialmente como Inclusão Nordeste, o projeto deu início à sua expansão nacional em outubro de 2025, passando a se chamar Inclusão INSS. A iniciativa é resultado da articulação entre o Instituto e as prefeituras locais e tem contribuído para agilizar a concessão do BPC, além de fortalecer a rede de proteção social em todo o país.O projeto tem como objetivo promover o acesso equitativo ao BPC, especialmente voltado a crianças e jovens neuro divergentes matriculados na rede pública de ensino, por meio de uma estratégia de busca ativa, na qual o INSS se desloca até a população em situação de vulnerabilidade social que, muitas vezes, enfrenta dificuldades para acessar os serviços previdenciários.