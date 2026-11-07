Promovido pelo Rotary Club de Votuporanga 8 de Agosto, concurso reuniu 116 alunos de 11 escolas públicas. Cerimônia de premiação será realizada no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo.

publicado em 09/11/2026

Promovido pelo Rotary Club de Votuporanga 8 de Agosto, concurso reuniu 116 alunos de 11 escolas públicas. Foto: Divulgação

O Rotary 8 de Agosto realizou neste domingo (08), a prova final do 24º Concurso Melhor Estudante de Votuporanga 2026, no campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP).Nesta edição, 116 alunos de 11 escolas públicas participantes estiveram envolvidos na avaliação, que tem como objetivo incentivar a dedicação aos estudos, reconhecer o desempenho escolar e valorizar a educação como instrumento de desenvolvimento pessoal e transformação social.A programação começou às 7h25, com a abertura dos portões e a recepção dos estudantes. Às 7h30, foi servido um café da manhã, proporcionando um momento de acolhimento e integração antes da avaliação.Na sequência, os participantes foram reunidos no auditório da instituição, onde receberam orientações sobre os procedimentos e as regras para a realização da prova. Às 8h, os portões foram fechados e teve início a avaliação, realizada nos computadores das salas de informática do IFSP. O encerramento estava previsto para as 12h.A organização contou com o trabalho de rotarianos, educadores, colaboradores e instituições parceiras, que contribuíram para proporcionar um ambiente adequado, seguro e organizado aos estudantes.Ao chegar à sua 24ª edição, o Concurso Melhor Estudante de Votuporanga reafirma sua importância como uma iniciativa de incentivo ao conhecimento e de reconhecimento do esforço dos jovens estudantes.Mais do que uma competição acadêmica, o projeto estimula o comprometimento com os estudos e aproxima escolas, famílias e comunidade em torno de um objetivo comum: valorizar a educação e incentivar os jovens a desenvolverem seu potencial.A edição de 2026 conta com o patrocínio das instituições de ensino UNIFEV, Escola Dinâmica, Escola Passo a Passo e Colégio Anglo Piconzé, além do apoio pedagógico do IFSP – Campus Votuporanga e da parceria de instituições públicas e educacionais do município.A próxima etapa do concurso será a cerimônia de premiação, marcada para o dia 25 de novembro, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, em Votuporanga.Na ocasião, serão reconhecidos os estudantes que se destacaram nesta edição, em um momento especialmente dedicado à valorização do conhecimento, da dedicação e do desempenho escolar.O Rotary Club de Votuporanga 8 de Agosto convida toda a população, familiares, professores, representantes das escolas, autoridades e a comunidade em geral para prestigiar a solenidade e celebrar as conquistas dos estudantes.O convite é estendido especialmente aos profissionais dos jornais impressos, portais digitais, emissoras de rádio e televisão de Votuporanga e região, para que acompanhem e divulguem a premiação, contribuindo para dar visibilidade aos alunos e à importância da educação.A cerimônia será uma oportunidade de reconhecer não apenas os resultados alcançados, mas também o esforço dos estudantes, o incentivo das famílias e o trabalho dos educadores.A realização do concurso reafirma o compromisso do Rotary Club de Votuporanga 8 de Agosto com projetos que incentivam a educação e contribuem para o desenvolvimento da comunidade.O clube agradece às 11 escolas públicas participantes, às instituições patrocinadoras, ao IFSP, aos parceiros, voluntários e a todos os envolvidos na organização desta 24ª edição.