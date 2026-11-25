Secretaria de Trânsito reforça orientações para prevenir acidentes e destaca a responsabilidade dos condutores na preservação de vidas
Secretaria de Trânsito reforça orientações para prevenir acidentes e destaca a responsabilidade dos condutores na preservação de vidas Foto: Prefeitura de Votuporanga
Diante dos acidentes registrados nos últimos dias em Votuporanga, especialmente em cruzamentos dotados, inclusive, de semáforos, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, alerta para os riscos provocados pelo desrespeito às sinalizações. Ignorar a sinalização de parada obrigatória (PARE), avançar o sinal vermelho ou atravessar cruzamentos sem a devida atenção são condutas que podem causar colisões e colocar vidas em risco.
O município mantém ações contínuas para melhorar a segurança viária, incluindo implantação e manutenção da sinalização, estudos para adequações nas vias – quando necessário, melhorias na infraestrutura, fiscalização e orientação aos usuários.
A secretária municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Alexandra Silva, ressalta que a prevenção de acidentes depende tanto das condições oferecidas pelo município quanto das atitudes individuais.
“A sinalização e as melhorias nas vias são fundamentais e estamos em constante manutenção, mas precisam ser respeitadas. Cada condutor deve compreender que uma decisão tomada no trânsito pode ter consequências graves. Ter atenção, respeitar as regras e dirigir com responsabilidade são atitudes essenciais para evitar acidentes e preservar vidas”, destaca.