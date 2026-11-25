Proposta prevê 9.332 exemplares de materiais pedagógicos, formação continuada e uma manhã de brincadeiras e práticas esportivas ao ar livre para aproximar famílias e escolas

publicado em 25/11/2026

Proposta prevê 9.332 exemplares de materiais pedagógicos, formação continuada e uma manhã de brincadeiras e práticas esportivas ao ar livre para aproximar famílias e escolas Foto: Prefeitura de Votuporanga

Utilizar o esporte como ferramenta de educação, incentivar hábitos saudáveis desde a infância e fortalecer valores como respeito, disciplina, cooperação e inclusão social estão entre os objetivos de um novo projeto pedagógico que a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Educação, pretende implementar na rede municipal de ensino. A proposta prevê a aquisição da coleção “Corpo e Movimento – Para Além das Fronteiras”, com materiais destinados a estudantes, profissionais e famílias, formação presencial e suporte pedagógico.A iniciativa surgiu da necessidade de potencializar a aprendizagem dos estudantes, considerando a importância do movimento corporal para o desenvolvimento infantil. Ao participar de jogos, brincadeiras e outras práticas corporais, as crianças têm oportunidades de coordenar movimentos, mobilizar a atenção, compreender regras e tomar decisões em grupo.Com base nesses fundamentos, a equipe pedagógica definiu a proposta do projeto para ampliar e organizar essas experiências de forma progressiva ao longo do Ensino Fundamental, tanto nas aulas de Educação Física quanto nas atividades de Cultura do Movimento no tempo integral.Alinhado com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a proposta articula as vivências corporais ao conhecimento da história, das regras e dos significados culturais de cada prática. Ao participar de uma roda de capoeira, por exemplo, os estudantes podem conhecer aspectos da cultura afro-brasileira. Em um jogo coletivo, podem experimentar diferentes estratégias, negociar regras e encontrar formas de incluir os colegas.Os materiais servirão de apoio aos profissionais para planejar essas experiências de acordo com a faixa etária e as características de cada turma. Para a secretária municipal da Educação, Silvia Letícia de Faria, essas situações também criam oportunidades de articulação com o trabalho de linguagem nos anos iniciais.“Quando uma criança explica uma brincadeira a um colega ou lê com o professor as instruções de um jogo, ela tem um motivo concreto para falar, ouvir, ler e aprender palavras novas. São experiências que podem dialogar com a alfabetização. A inclusão também se constrói nas escolhas de cada aula. Às vezes, mudar uma regra, reorganizar o espaço ou adaptar um material permite que uma criança com deficiência participe do jogo, faça escolhas e contribua com a equipe. É esse olhar para a aprendizagem e a participação de cada estudante que queremos fortalecer”, afirma a secretária.Silvia Letícia destacou ainda que investir em livros, conhecimento e novas ferramentas de aprendizagem é investir no futuro das crianças.“A iniciativa integra uma política educacional que busca avançar em diferentes frentes, compreendendo que a qualidade do ensino passa tanto pela infraestrutura das unidades escolares e pela valorização dos profissionais da Educação quanto pela oferta de recursos pedagógicos aos estudantes. São investimentos que se complementam, e a proposta é que o projeto seja desenvolvido sem comprometer as demais prioridades da rede municipal de ensino”, afirmou.O trabalho também busca contribuir para o enfrentamento de desafios presentes no ambiente escolar e na sociedade, como o sedentarismo infantil, a indisciplina, a evasão escolar e situações de vulnerabilidade social, por meio de atividades que estimulem a autonomia, a responsabilidade e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais.A rede municipal já realizou uma manhã em que crianças e familiares participaram juntos de brincadeiras, práticas esportivas e atividades ao ar livre. A Secretaria planeja retomar e fortalecer essa experiência como culminância do projeto, com a intenção de tornar o encontro uma prática anual. A proposta é aproximar as famílias da escola por meio de um momento de convivência em que as crianças possam ensinar uma brincadeira aprendida nas aulas, convidar os adultos a jogar e experimentar com eles novas formas de se movimentar.A participação das famílias também está prevista ao longo do projeto. Dos 9.332 exemplares, 4.390 serão destinados aos familiares dos estudantes, com sugestões de atividades para realizar em casa ou ao ar livre. Assim, brincadeiras vivenciadas na escola poderão fazer parte também da rotina familiar.O Estudo Técnico Preliminar (ETP) prevê 4.324 livros para os estudantes do 1º ao 5º ano. Para os 66 estudantes do 6º ao 9º ano, estão previstos 198 exemplares, com três títulos por aluno, um sobre lutas, um sobre esportes e outro sobre brincadeiras e jogos. Outros 420 volumes compõem o material de apoio destinado a 42 profissionais da rede, entre professores e técnicos, com dez títulos por profissional.Há mais de uma década, Votuporanga promove o Simpósio de Educação Física Escolar como espaço de formação e troca de experiências. A 11ª edição, realizada em setembro de 2026, reuniu profissionais para discutir diversidade, inclusão e culturas esportivas.A Secretaria planeja incluir na programação de uma próxima edição do simpósio a atividade formativa presencial com os irmãos Antônio Rodrigo Nogueira, o Minotauro, e Antônio Rogério Nogueira, o Minotouro, coautores de obras da coleção. A proposta é que compartilhem suas vivências nas artes marciais com os professores de Educação Física e os técnicos que atuam nas atividades de movimento.A partir dessas experiências, os profissionais poderão discutir como trabalhar o respeito às regras, o autocontrole, a cooperação e o cuidado com o colega nas práticas escolares.