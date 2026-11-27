Jornal A Cidade conversou com o diretor da entidade na cidade, José Luis Lançoni

publicado em 27/11/2026

O Procon Votuporanga fica na Praça São Bento Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoApesar da euforia do comércio e dos consumidores votuporanguenses com a Black Friday, que acontece hoje, o Procon da cidade fez alertas para tentar ajudar os munícipes a navegar pelos perigos oferecidos por golpes e promoções falsas.O jornal A Cidade conversou com José Luis Lançoni, o diretor do Procon Votuporanga, que comentou que para não cair em golpes, principalmente na internet, “é preciso excluir as possibilidades de golpe. Nesse período, os golpistas estão mais ativos também, assim como todo o comércio está se movimentando, os golpistas também. Então, o que a gente recomenda? A pessoa esgotar todas as possibilidades de que aquela oferta realmente é idônea, que ela não é uma fraude. Por isso precisa pesquisar a idoneidade de quem está ofertando esse produto, esgotar todas as possibilidades. A gente fala do remédio, ele precisa adotar os remédios preventivos para ele não ter que depois adotar medidas curativas.”José também explica a importância de realizar pesquisas bem feitas para conseguir os melhores preços, além de ficar atento ao prazo de entrega do produto. “Pesquisar, pesquisar, independentemente de ser uma campanha onde as promoções já são atrativas, nunca descartar a pesquisa. Pesquisa é o fundamental para uma boa compra. Outro detalhe que eu sempre observo é em relação a prazo. Nós já estamos praticamente no final do ano, muita gente já correndo para as compras para presentear, é se atentar ao prazo de entrega. Muitas vezes uma oferta muito mais atrativa tem um prazo longo e às vezes esse produto não chegará a tempo dessas festividades”, destaca o diretor.A maior dica que Lançoni deixa para os votuporanguenses é a de não comprar além do que é necessário. “Evitar a compra por impulso, evitar compra desnecessária, comprar aquilo que realmente precisa. Até porque estamos com o problema do superendividamento, e a gente sempre orienta para que as pessoas não comprem por impulso, comprar somente o que realmente for necessário”, explicou.Para aqueles que acreditam terem caído em algum golpe ou querem denunciar alguma pegadinha nas promoções, o Procon Votuporanga fica na Praça São Bento. Além disso, é possível fazer denúncias pela internet no site da organização.