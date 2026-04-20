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Falecimento
Falece Luiz Prete, morador de longa data de Cosmorama
Ele tinha 83 anos e morava na cidade desde os anos 70
Faleceu, na noite desta segunda-feira (27), Luiz Prete. O ex-agricultor e pecuarista morava em Cosmorama desde a década de 1970, onde fez muitos amigos e conhecidos. Ele faleceu após dois dias internado na Santa Casa de Votuporanga. Luiz deixa a filha, um genro e uma neta. O enterro é às 11h desta terça-feira (28) em Olímpia, sua cidade natal. A família agradece a solidariedade de todos.
Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br
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