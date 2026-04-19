Ele tinha 90 anos e era importante empresário da região

publicado em 27/04/2026

Foto: Arquivo Pessoal

O deputado estadual Carlão Pignatari anunciou, em suas redes sociais, o falecimento de seu pai, Miguel Raul Pignatari. Aos 90 anos de idade, o empresário foi um dos fundadores do comércio do grupo de óticas e relojoarias A Joia, ao lado de Domingos Pignatari. Como empresário, integrou o grupo SoNata, que por muitos anos abasteceu a cidade e região com leite e integrante também do grupo que investiu na instauração e manutenção até os dias atuais do Frango Rico. Miguel era considerado, por todos que o conheciam, como um homem honesto e íntegro, que construiu sua jornada e história junto ao município.



Ele deixa os filhos Carlão, Sandra, Marlene, Miguel e André.