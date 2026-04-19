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Falecimento
Falece Miguel Raul Pignatari, pai do deputado Carlão
Ele tinha 90 anos e era importante empresário da região
O deputado estadual Carlão Pignatari anunciou, em suas redes sociais, o falecimento de seu pai, Miguel Raul Pignatari. Aos 90 anos de idade, o empresário foi um dos fundadores do comércio do grupo de óticas e relojoarias A Joia, ao lado de Domingos Pignatari. Como empresário, integrou o grupo SoNata, que por muitos anos abasteceu a cidade e região com leite e integrante também do grupo que investiu na instauração e manutenção até os dias atuais do Frango Rico. Miguel era considerado, por todos que o conheciam, como um homem honesto e íntegro, que construiu sua jornada e história junto ao município.
Ele deixa os filhos Carlão, Sandra, Marlene, Miguel e André.
Em seu Instagram, Carlão Pignatari declarou que “ficam as lembranças, os ensinamentos e o exemplo de uma vida vivida com dignidade, trabalho e amor pela família. Um homem forte, de valores firmes, que construiu sua história e deixou marcas em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.”
O velório será realizado nesta terça-feira (28), das 7h ás 15h no Velório Sagrado Coração de Votuporanga.
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