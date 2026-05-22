Uma experiência única para o turismo

publicado em 27/05/2026

A maré baixa, forma uma praia em alto mar Foto: Arquivo Pessoal

Por Igor PedriniPuxe o ar, expire. O oxigênio que atravessou seus pulmões pode ter sido sintetizado por uma alga em um recife de coral. Metade de todo o oxigênio do planeta é produzida nos oceanos. Talvez por isso uma das melhores maneiras de compreender a vida, a beleza da Terra e ainda se divertir com a criançada em Porto Seguro seja conhecer o Projeto Recife de Fora, uma iniciativa de turismo ecológico criada para proteger e apresentar um dos mais importantes parques marinhos do Brasil.O passeio começa cedinho, em horário marcado pela maré, quando as águas baixam para formar um grande piscinão natural de mais de mil metros quadrados sobre os recifes. É nesse momento que o mar revela seus segredos: peixes coloridos, corais, ouriços, estrelas-do-mar e uma infinidade de organismos que transformam a área em uma verdadeira sala de aula a céu aberto. Durante cerca de uma hora e meia, os visitantes podem observar de perto a vida marinha de um dos maiores bancos de corais do Atlântico Sul.O embarque acontece a partir das 7 horas da manhã, no Atracadouro Municipal, logo na entrada da Passarela do Descobrimento. Nessa hora da matina, as tradicionais barraquinhas dão lugar aos vendedores ambulantes de café e salgados. Acredite, são pequenas ilhas de salvação quando os cafés dos hotéis ainda não estão funcionando.Vale registrar também o trabalho da Costa Bahia Turismo (@costabahiaturismo), empresa responsável pela organização do passeio. Desde o embarque até o retorno ao continente, a equipe demonstra uma combinação rara de profissionalismo e entusiasmo. Os guias transformam os cerca de 50 minutos de navegação em parte da experiência, compartilhando curiosidades sobre a região, conduzindo atividades de integração e mantendo o clima leve e descontraído. Mais importante do que animar o percurso, porém, é o cuidado permanente com a segurança dos passageiros, o controle das embarcações e a atenção dedicada a crianças, idosos e visitantes com diferentes níveis de experiência no mar, tornando o passeio agradável e seguro para toda a família.Para embarcar na escuna, é necessário colocar uma pulseira de identificação, procedimento que garante segurança e ajuda no controle do número de visitantes autorizados a acessar a área de preservação. A limitação de público não é mero capricho: faz parte das medidas de conservação adotadas pelo projeto para reduzir impactos sobre o ecossistema recifal.Aos enjoados de plantão, devo alertar: o passeio é relativamente tranquilo, com pouco balanço. Ainda assim, um antienjoo pode ser um aliado prudente. Durante a travessia, os guias credenciados apresentam informações sobre a formação dos recifes, a biodiversidade local e os cuidados necessários para preservar aquele ambiente delicado. Entre as orientações estão evitar pisar nos corais, não alimentar os peixes e não retirar qualquer elemento da natureza.Enquanto a embarcação se distancia da orla, observamos as mesmas margens que maravilharam os portugueses vindos com Cabral, na conhecida narrativa sobre o descobrimento. Entre a faixa de praia e o horizonte, surgem fragmentos de Mata Atlântica costurados pela ocupação humana. São cerca de 50 minutos de navegação até o destino.Ao final do trajeto, uma curiosa ilusão de ótica faz parecer que algumas pessoas caminham sobre as águas. Na verdade, a maré continua baixando e revela lentamente a extensão dos recifes. A chegada à pequena faixa de areia exige uma rápida travessia de bote, realizada sob a supervisão da equipe. A recomendação é deixar os pertences maiores na embarcação, inclusive celulares sem proteção adequada, embora capas impermeáveis possam ser adquiridas no local.Daí em diante, o espetáculo pertence ao oceano. Pequenos cardumes cruzam as piscinas naturais em movimentos sincronizados, peixes coloridos surgem entre as formações rochosas e, com um pouco de atenção, é possível observar diferentes espécies convivendo naquele delicado ecossistema. Para as crianças, a sensação é a de estar dentro de um aquário gigante; para os adultos, um lembrete de que a natureza ainda é capaz de surpreender. Entre mergulhos, descobertas e contemplação, Recife de Fora oferece algo cada vez mais raro: a oportunidade de observar a vida marinha em seu habitat natural e sair dali com a certeza de que proteger os oceanos é proteger a nós mesmos.