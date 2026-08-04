Emissora do Grupo Cidade de Comunicação une tradição, inovação e proximidade com o público

publicado em 08/08/2026

Emissora do Grupo Cidade de Comunicação une tradição, inovação e proximidade com o público, consolidando-se como a mais ouvida de Votuporanga e presença marcante nos principais eventos e acontecimentos da cidade e de toda a região Noroeste Paulista Foto: Divulgação

No dia 8 de agosto, o Grupo Cidade de Comunicação comemora uma história construída por muitas vozes, grandes coberturas e uma relação de confiança que atravessa gerações. Acompleta 47 anos de trajetória no rádio de Votuporanga, celebrando não apenas seu passado, mas também um dos momentos mais importantes e bem-sucedidos de sua história. Consolidada como a emissora mais ouvida da cidade, aestá cada vez mais próxima da população, presente no cotidiano dos ouvintes, no comércio, nas ruas, nas festas e nos maiores acontecimentos de Votuporanga e de toda a região.A história começou em 1979, quando a emissora foi fundada com o nome de Rádio 8 de Agosto, preenchendo o espaço deixado pela Rádio Piratininga, que havia sido cassada durante o regime militar. Desde então, a rádio passou a fazer parte da vida dos votuporanguenses, acompanhando as transformações do município e ajudando a registrar importantes capítulos de sua história. Em 1982, sob o comando do Grupo Disdroga, adotou o nome Rádio Cidade e fortaleceu sua identidade como a emissora “dos novos tempos e forte no esporte”. Naquele período, investiu na formação de uma equipe esportiva de destaque, então liderada por Luiz Rivoiro, ampliando sua presença junto aos ouvintes apaixonados pelo esporte local e regional.Mesmo operando na faixa AM e conquistando uma audiência fiel, a direção sempre manteve o objetivo de implantar uma frequência FM. Durante muitos anos, no entanto, a iniciativa esbarrou em obstáculos políticos, fazendo com que Votuporanga permanecesse com apenas uma emissora comercial em FM, enquanto municípios como Fernandópolis e Jales receberam dois canais cada.A possibilidade de migração do AM para o FM ganhou força após a mobilização de dirigentes de emissoras de rádio de todo o país. O setor alegava perda de espaço no mercado publicitário diante da qualidade sonora superior oferecida pelas transmissões em FM. A reivindicação foi levada à Abert — Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão — e à Aesp — Associação das Emissoras do Estado de São Paulo.Em resposta ao pleito das emissoras, a então presidente da República, Dilma Rousseff, assinou, em 7 de novembro de 2013, o decreto que autorizou a migração. Exatamente um ano depois, às 10h do dia 7 de novembro de 2014, uma cerimônia realizada no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília, marcou oficialmente o início desse novo capítulo para o rádio brasileiro. Na ocasião, os diretores da Rádio Cidade, João Carlos Ferreira e Fábio Henrique Bianchini Ferreira, formalizaram a assinatura do documento de migração e passaram a acompanhar todas as etapas necessárias para a conclusão do procedimento.O processo foi finalizado em 22 de agosto de 2017, quando a Anatel autorizou o local de transmissão e liberou a frequência 94,7 FM para a instalação definitiva da. A nova programação estreou no dia 15 de novembro daquele ano, levando ao público mais qualidade de som, uma estrutura renovada e ainda mais possibilidades de interação.Ao longo dos anos, aconstruiu uma programação que combina música, jornalismo, entretenimento, promoções e prestação de serviços. A emissora está presente nas manhãs, tardes e noites dos ouvintes, seja no rádio, no celular, no trabalho, em casa ou no trânsito.Além de informar sobre os principais fatos de Votuporanga e da região, a rádio abre espaço para entrevistas, campanhas comunitárias, divulgação de eventos e ações de interesse público. Essa proximidade contribuiu para que a emissora se consolidasse como uma das marcas mais reconhecidas e respeitadas da comunicação regional.O sucesso também é resultado de uma equipe que trabalha diariamente para entregar uma programação atual, participativa e conectada com os desejos do público. Locutores, jornalistas, comunicadores, técnicos, produtores, profissionais do setor comercial e colaboradores fazem parte de uma trajetória construída com dedicação e compromisso.A mudança para o FM representou muito mais do que uma nova frequência. Foi o início de uma fase de expansão, modernização e fortalecimento da marca Cidade, que atualmente se destaca pela programação dinâmica, pela credibilidade da informação, pela prestação de serviços e pelo contato direto com a população.tornou-se uma rádio que vai além do estúdio. Por meio de ações promocionais realizadas em estabelecimentos comerciais, a emissora movimenta lojas, aproxima marcas dos consumidores e transforma cada ação em uma verdadeira festa.Projetos como o Pedágio da Cidade e a Blitz da Cidade ganharam as ruas e conquistaram o público, reunindo música, entrevistas, distribuição de brindes, promoções e muita interação. As ações têm movimentado o comércio local e se transformado em importantes ferramentas de divulgação para empresas e parceiros.A equipe também marca presença nos maiores eventos de Votuporanga e da região. Aacompanha de perto festas, inaugurações, eventos esportivos, manifestações religiosas e grandes celebrações populares, sempre levando informação, entretenimento e a emoção de cada momento aos ouvintes.Entre as grandes coberturas estão eventos como o Oba Festival, o Votu International Rodeo e as tradicionais festas de peão realizadas em municípios da região, incluindo Valentim Gentil. Em cada evento, a emissora mobiliza sua equipe, realiza entrevistas, entradas ao vivo, gravações e conteúdos especiais para o rádio, o portal e as redes sociais do Grupo Cidade de Comunicação.Um dos exemplos mais recentes foi a cobertura da tradicional Carreata de São Cristóvão, em Votuporanga. Com flashes ao vivo, entrevistas e acompanhamento de toda a programação, alevou aos ouvintes a fé, a emoção e a tradição de uma das manifestações religiosas mais importantes do município.A cobertura mostrou, mais uma vez, a capacidade da emissora de estar presente nos grandes acontecimentos, acompanhando tudo de perto e levando ao público informações com agilidade, profissionalismo e emoção.Ao completar 47 anos, acelebra uma trajetória de conquistas, mas também olha para o futuro. A emissora continua investindo em tecnologia, novos formatos de conteúdo, ações externas e integração entre rádio, portal e redes sociais.Hoje, a força dapode ser percebida tanto na audiência quanto na participação dos ouvintes e na presença constante da emissora nas ruas. É uma rádio que acompanha o crescimento de Votuporanga, valoriza a região e permanece atenta às transformações do mercado da comunicação.Mais do que transmitir música e informação, acompartilha histórias, celebra conquistas, presta serviços e participa dos momentos que fazem parte da vida da população.São 47 anos de uma emissora que cresceu junto com Votuporanga, atravessou gerações, modernizou sua estrutura e manteve intacta sua principal essência: estar sempre perto dos ouvintes. Com tradição, credibilidade, inovação e uma presença cada vez mais forte nos maiores acontecimentos, acomemora seu aniversário reafirmando sua posição de liderança e seu compromisso de continuar sendo a rádio que informa, diverte, emociona e faz parte da vida de Votuporanga e de toda a região.