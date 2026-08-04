Novo hospital representa muito mais que uma estrutura física

publicado em 08/08/2026

O novo hospital será um espaço dedicado ao cuidado de gestantes, mães, bebês e crianças de Votuporanga e de toda a região, oferecendo atendimento com tecnologia, humanização e qualidade Foto: Divulgação

Um presente para as mães. Um futuro para as crianças. Um dos projetos mais aguardados pela população começa a sair do papel: o Hospital Materno-Infantil, considerado um dos maiores investimentos da história do município na área da saúde.As obras da nova unidade hospitalar já foram iniciadas e atualmente seguem nas etapas de fundação e contenção.O novo hospital representa muito mais que uma estrutura física. Será um espaço dedicado ao cuidado de gestantes, mães, bebês e crianças de Votuporanga e de toda a região, oferecendo atendimento com tecnologia, humanização e qualidade.O Hospital Materno-Infantil foi anunciado em 2025 pelo governador Tarcísio de Freitas.A pedra fundamental da obra foi lançada em maio deste ano.Com previsão orçamentária de investimento total de R$ 49.756.451,25, sendo R$ 15 milhões do Governo do Estado de São Paulo e R$ 25 milhões divididos entre Prefeitura de Votuporanga, Unifev e a Santa Casa de Votuporanga,responsável pela futura gestão da unidade, a conquista também conta com apoio da Câmara Municipal de Votuporanga.O Hospital Materno-Infantil já se destaca pela dimensão da estrutura e pela capacidade de atendimento. Serão mais de 7,9 mil m² de construção distribuídos em quatro pavimentos, em área anexa à Santa Casa. A unidade contará com 104 leitos, sendo 30 de UTI Neonatal e Pediátrica (incluindo UCINCo e UCINCa – Unidades de Cuidado Intermediário Neonatal), além de três salas cirúrgicas e três PPPs (Pré-Parto, Parto e Pós-Parto), ampliando a oferta de atendimento especializado e humanizado.A unidade será referência materno-infantil da Rede Alyne para 53 municípios do noroeste paulista. A rede, atualização da Rede Cegonha dentro do Sistema Único de Saúde, atua de forma integrada desde o pré-natal até a atenção integral à saúde da criança, com foco na redução da mortalidade materna e infantil, ampliação do acesso e garantia de cuidado mais humanizado para gestantes, mães e bebês.Mais do que uma obra, o Hospital Materno-Infantil simboliza o compromisso de Votuporanga com as próximas gerações. Ao investir em uma estrutura moderna, especializada e humanizada, o município fortalece sua rede de saúde e amplia o cuidado desde os primeiros momentos da vida. Nos 89 anos de história da cidade, o empreendimento representa um legado que ultrapassa o presente: prepara Votuporanga para os desafios do futuro, reafirma sua vocação regional e transforma esperança em atendimento de qualidade para milhares de famílias.