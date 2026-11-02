Nova unidade será inaugurada a partir das 10h, na Rua Tocantins, em frente à Praça São Bento em Votuporanga. Evento contará com uma edição especial do Pedágio da Cidade FM

publicado em 13/11/2026

Nova unidade será inaugurada a partir das 10h, na Rua Tocantins, em frente à Praça São Bento Foto: A Cidade

Votuporanga ganha neste sábado (14) uma nova opção no mercado imobiliário. A FG Negócios Imobiliários inaugura sua unidade na cidade, ampliando sua atuação na região. A comemoração terá início às 10h e contará com uma edição especial do Pedágio da Cidade, promovido pela Rádio, que estará presente no local para acompanhar a inauguração e interagir com o público.A nova unidade está localizada na Rua Tocantins, 3551, em frente à Praça São Bento, em Votuporanga.Com uma trajetória de 15 anos no setor imobiliário e mais de 50 anos de experiência no comércio, Felipe Garcia, proprietário da FG, aposta no potencial de Votuporanga para expandir os negócios. A empresa já atua em Cardoso, onde desenvolve atividades principalmente voltadas a loteamentos e condomínios.Na nova unidade, a proposta é oferecer atendimento em diferentes segmentos do mercado imobiliário, incluindo compra, venda e locação de imóveis, buscando atender às necessidades de clientes de Votuporanga e região. Inicialmente, a equipe contará com cinco profissionais.Para celebrar a inauguração, a FG preparou uma programação especial em parceria com a Rádio Cidade FM. Durante o Pedágio da Cidade, os visitantes poderão participar da comemoração e receber brindes, além de aproveitar refrigerantes Saboraki, sorvetes Oggi e açaí Dio Matteo.Com o slogan “Nosso Projeto é Guiado por Deus!”, a FG Negócios Imobiliários inicia essa nova etapa reforçando seu compromisso de oferecer oportunidades e um atendimento de qualidade aos clientes.A população está convidada a prestigiar a inauguração neste sábado (14), a partir das 10h, conhecer as instalações e conferir as novidades da FG Negócios Imobiliários em Votuporanga.