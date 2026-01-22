Ele utilizava técnicas de engenharia social para enganar as vítimas

publicado em 28/01/2026

Foto: Divulgação

Da RedaçãoA Delegacia de Polícia de Álvares Florence concluiu investigação que resultou na identificação do autor de um crime de estelionato, na modalidade fraude eletrônica, conhecido como “golpe do falso gerente”. O investigado se passava por gerente de instituição financeira e utilizava técnicas de engenharia social para enganar correntistas, induzindo as vítimas a fornecer dados sigilosos e a realizar transferências bancárias.Segundo apurado, o criminoso entrava em contato com a vítima por meio de ligações telefônicas e aplicativos de mensagens, demonstrando prévio conhecimento de informações pessoais e bancárias, o que conferia credibilidade à abordagem fraudulenta. Sob o falso argumento de supostas movimentações financeiras atípicas, convencia a vítima da necessidade de adoção imediata de procedimentos de segurança, ocasionando prejuízo patrimonial significativo.As investigações incluíram diligências técnicas e operacionais, com análise de dados bancários e telemáticos, que permitiram rastrear o caminho dos valores subtraídos até contas vinculadas ao investigado, ainda que por intermédio de terceiros utilizados como contas de passagem. Também foi possível vincular ao autor a linha telefônica e os acessos eletrônicos utilizados na prática do golpe.Com a autoria e a materialidade devidamente comprovadas, o procedimento investigatório foi concluído e será encaminhado para as providências legais cabíveis e prisão dos envolvidos. A Polícia Civil reforça a importância de que a população desconfie de contatos telefônicos ou mensagens solicitando dados bancários e jamais forneça senhas ou códigos de autenticação a terceiros.