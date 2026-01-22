Foto: Divulgação
Da Redação
A Delegacia de Polícia de Álvares Florence concluiu investigação que resultou na identificação do autor de um crime de estelionato, na modalidade fraude eletrônica, conhecido como “golpe do falso gerente”. O investigado se passava por gerente de instituição financeira e utilizava técnicas de engenharia social para enganar correntistas, induzindo as vítimas a fornecer dados sigilosos e a realizar transferências bancárias.
Segundo apurado, o criminoso entrava em contato com a vítima por meio de ligações telefônicas e aplicativos de mensagens, demonstrando prévio conhecimento de informações pessoais e bancárias, o que conferia credibilidade à abordagem fraudulenta. Sob o falso argumento de supostas movimentações financeiras atípicas, convencia a vítima da necessidade de adoção imediata de procedimentos de segurança, ocasionando prejuízo patrimonial significativo.
As investigações incluíram diligências técnicas e operacionais, com análise de dados bancários e telemáticos, que permitiram rastrear o caminho dos valores subtraídos até contas vinculadas ao investigado, ainda que por intermédio de terceiros utilizados como contas de passagem. Também foi possível vincular ao autor a linha telefônica e os acessos eletrônicos utilizados na prática do golpe.
Com a autoria e a materialidade devidamente comprovadas, o procedimento investigatório foi concluído e será encaminhado para as providências legais cabíveis e prisão dos envolvidos. A Polícia Civil reforça a importância de que a população desconfie de contatos telefônicos ou mensagens solicitando dados bancários e jamais forneça senhas ou códigos de autenticação a terceiros.