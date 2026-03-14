Confusão ocorreu nas proximidades do estádio municipal; suspeito teria incitado outros torcedores contra policiais e acabou detido após tentativa de fuga

publicado em 16/03/2026

Suspeito foi detido após desacatar policiais, tentar fugir e resistir à abordagem durante confusão entre torcedores em Monções Crédito: A Cidade

Um homem foi preso em flagrante na noite ontem após desacatar policiais militares e resistir à abordagem durante uma ocorrência de briga generalizada entre torcidas em Monções, no interior de São Paulo.De acordo com a Polícia Militar, a equipe da Força Tática do 16º BPM/I foi acionada por volta das 20h para apoiar viaturas que atendiam uma confusão envolvendo torcedores nas proximidades do Estádio Municipal, no cruzamento das ruas Rio de Janeiro e Rui Barbosa.Durante a intervenção policial, um dos envolvidos passou a proferir palavras de baixo calão contra os agentes e, segundo o registro da ocorrência, também incitava outros torcedores a investirem contra as equipes policiais.Ao perceber que seria abordado, o indivíduo tentou fugir correndo, mas foi acompanhado pelos policiais e abordado em seguida. Ainda segundo a PM, ele resistiu à ação, sendo necessário o uso de força física para contê-lo e algemá-lo.O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes. O delegado plantonista, Dr. Thiago da Silva Pereira, ratificou a prisão pelos crimes de desacato, desobediência e resistência, mantendo o indiciado preso à disposição da Justiça.