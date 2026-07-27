A ação foi realizada sob a direção do delegado de Polícia, dr. Thiago Silva Pereira.

publicado em 29/07/2026

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Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brPoliciais civis do Núcleo do 1º e 3º Distritos Policiais de Votuporanga cumpriram, nesta terça-feira (28), um mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 33 anos no bairro Vila Nova, em Votuporanga. A ação foi realizada sob a direção do delegado de Polícia, dr. Thiago Silva Pereira.Segundo a Polícia Civil, a mulher é investigada em, pelo menos, três inquéritos policiais que apuram, entre outros delitos, crime cometido contra o próprio pai, um idoso de 71 anos. As investigações também abrangem os crimes de violação de domicílio, ameaça, injúria e lesão corporal, supostamente praticados no contexto de violência doméstica e familiar, tendo como vítimas, além do genitor, a irmã e o sobrinho da investigada.De acordo com a polícia, diante das graves violações aos direitos da pessoa idosa e do descumprimento de medidas cautelares diversas anteriormente impostas, foi representado pela prisão preventiva da investigada. Após manifestação favorável do Ministério Público, a medida foi deferida pela juíza da Vara Regional das Garantias da 8ª Região Administrativa.Ainda conforme a Polícia Civil, após o cumprimento do mandado de prisão e a realização do exame cautelar, a mulher será apresentada em audiência de custódia. Na sequência, ela será transferida para a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul, onde permanecerá à disposição da Justiça Criminal.