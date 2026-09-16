O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

publicado em 21/09/2026

O caso foi registrado como tentativa de homicídio. Foto: Reprodução/Google StreetView

Um homem foi baleado na noite deste sábado (19), no bairro Parque Nova Esperança, em Rio Preto. Segundo a Polícia Militar, o caso foi registrado como tentativa de homicídio.



A PM informou que foi acionada por volta das 18h30 para atender a ocorrência no bairro Parque da Cidadania. A vítima foi localizada ferida nas proximidades de um estabelecimento comercial e socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital de Base (HB).



De acordo com as informações preliminares, os disparos teriam ocorrido após um desentendimento entre a vítima e outro homem. Após a ação, o suspeito teria fugido do local em um veículo.



Equipes da Polícia Militar fizeram buscas pela região na tentativa de localizar o suspeito. As informações foram encaminhadas à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.



O local onde a vítima foi encontrada foi isolado e preservado para o trabalho da perícia. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do homem baleado, nem sobre a identidade ou localização do suspeito.



O caso será investigado pela Polícia Civil.