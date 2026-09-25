O suspeito é seu ex-companheiro e o caso foi descoberto na terça-feira (29)

publicado em 30/09/2026

Foir encontrada uma pistola com o suspeito Foto: Divulgação

Uma mulher trans de 29 anos foi resgatada após ter sido mantida em cárcere pelo ex-companheiro durante cinco dias em Álvares Florence. Polícia Militar Resgatou-a na noite de terça-feira (29), com o homem sendo preso em flagrante.Segundo a PM, a mulher e o suspeito, de 34 anos, estavam separados há cerca de três meses. No entanto, por não aceitar o fim do relacionamento e o fato de a ex-companheira estar conhecendo outra pessoa, o investigado invadiu a casa dela armado e a obrigou a entrar em um carro.A mulher foi levada para um sítio em Álvares Florence, no qual foi mantida em cárcere privado sob frequentes ameaças, segundo o relato dela à polícia. Na noite de terça-feira, a vítima aproveitou um momento de descuido do ex-companheiro e pediu ajuda.Quando a equipe da polícia chegou ao local, a mulher relatou o ocorrido. A arma usada pelo suspeito, uma pistola adaptada com silenciador, foi apreendida na propriedade rural.Ainda segundo a PM, o homem negou as ameaças e o sequestro, com a alegação de que a mulher o acompanhava espontaneamente e que havia comprado a arma por R$ 2 mil para sua proteção pessoal.