O carro foi desvirado por pessoas que passaram pelo local Foto: A Cidade
Da redação
O viaduto de Simonsen foi palco de um capotamento no começo da tarde desta quinta-feira (1). Caso envolveu apenas um carro.
Segundo apurações da reportagem, por volta das 14h10, um veículo Chevrolet Onix cinza estava passando por debaixo do viaduto, vindo de Américo de Campos, quando capotou. A motorista perdeu o controle do carro, rodou na pista, capotou e somente parou no muro que fica abaixo do viaduto, capotando logo em seguida.
Uma caminhonete que passava pelo local no momento do ocorrido parou e seus dois ocupantes ajudaram a desvirar o carro e a retirar a motorista e sua filha. Ambas não se feriram gravemente e foram encaminhadas para o pronto atendimento em Votuporanga.