Caso ocorreu na noite de sábado (10) Foto: A Cidade
Um homicídio chocou Votuporanga na noite do último sábado (10). O caso aconteceu na rua Ângelo Petenucci, quando uma discussão de casal terminou com o homem esfaqueado.
Ainda não foram divulgadas mais informações sobre o ocorrido, porém, após ser presa, a mulher foi levada para a Central de Flagrantes da cidade, onde passou a noite recolhida.
Na manhã de domingo (11), após audiência de custódia, foi determinado que ela fosse encaminhada para a cadeia pública de Santa Fé do Sul. Ela ficará detida no local até o julgamento ou o término das investigações.