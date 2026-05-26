Liberato Caldeira, voltou a cobrar a pavimentação do trecho final da estrada vicinal Nelson Bolotário

publicado em 02/06/2026

Tarcísio de Freitas, governador do Estado de São Paulo, e Liberato Caldeira, presidente da Amop (Associação dos Municípios do Oeste Paulista) Foto: Arquivo pessoal

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO ex-prefeito de Valentim Gentil e presidente da Amop (Associação dos Municípios do Oeste Paulista), Liberato Caldeira, voltou a cobrar do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a pavimentação do trecho final da estrada vicinal Nelson Bolotário, que liga os municípios de Valentim Gentil e Votuporanga.O pedido foi reiterado na última sexta-feira, durante a visita do governador a Votuporanga. Segundo Liberato, a estrada é utilizada diariamente por trabalhadores, estudantes, ambulâncias e produtores rurais, sendo considerada uma importante ligação entre as duas cidades.De acordo com o presidente da Amop, a conclusão da pavimentação é uma demanda antiga da população e tem como objetivo melhorar as condições de tráfego e aumentar a segurança dos usuários da via. “Apesar disso, cerca de 500 metros da via, já no trecho pertencente a Votuporanga, seguem sem pavimentação e em condições precárias de tráfego. O trecho é frequentemente chamado pela população de ‘subida da morte’, devido aos riscos oferecidos aos motoristas e às constantes dificuldades enfrentadas por quem utiliza a via diariamente”, afirmou.