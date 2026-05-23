Evento será no dia 6 de setembro, no Recinto de Exposições

publicado em 28/05/2026

Foto: Divulgação

Pela primeira vez na cidade, a banda estadunidense Maroon 5 anuncia um show inédito em São José do Rio Preto. Com apresentação marcada para o dia 6 de setembro, no Recinto de Exposições, os ingressos estarão disponíveis a partir de 29 de maio no ponto de venda exclusivo instalado no Shopping Iguatemi São José do Rio Preto, com pré-vendas para clientes Santander Select e Private e para os demais clientes do banco. A venda geral terá início em 1º de junho.No dia 29 de maio, às 10h, começam as vendas exclusivas para o fã-clube. Às 11h do mesmo dia, tem início a pré-venda para clientes Santander Select e Private. Para os demais clientes Santander, o atendimento começa a partir das 11h do dia 30 de maio. Já a venda geral terá início na segunda-feira, 1º de junho, também a partir das 11h.A bilheteria estará localizada no Piso Superior, em frente à loja Cotton On, e a partir do dia 2 de junho, funcionará de acordo com o horário do shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. No local, os fãs poderão adquirir ingressos para todos os setores disponíveis e contar com a isenção total da taxa de conveniência, válida exclusivamente para compras presenciais. Após a compra, os ingressos serão disponibilizados exclusivamente em formato digital, por meio do aplicativo Quentro.“Nosso objetivo é posicionar o Iguatemi São José do Rio Preto como um hub de grandes acontecimentos na região, com ações que estejam conectadas ao que há de mais moderno na cidade. Neste sentido, em mais uma atração internacional, seremos o espaço oficial para a venda de ingressos e queremos que os fãs comecem a vivenciar a experiência do show em toda a sua jornada dentro do shopping, desde a chegada até a compra dos ingressos, com praticidade e vantagens exclusivas”, afirma Flavia Lania, gerente de Marketing do Iguatemi São José do Rio Preto.Para mais informações sobre o evento, opções de setores e condições gerais, basta acessar o site oficial: https://www.ticketmaster.com.br/