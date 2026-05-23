Por meio do site oficial da CDHU, os interessados conseguem efetuar a inscrição no programa habitacional

publicado em 27/05/2026

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Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brFamílias de Parisi podem se inscrever até hoje para participar do sorteio de 40 unidades habitacionais viabilizadas por meio de parceria entre a Prefeitura e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).Por meio do site oficial da CDHU, os interessados conseguem efetuar a inscrição no programa habitacional, que busca ampliar o acesso à moradia no município. A proposta prevê a entrega de casas com estrutura adequada para atender dezenas de famílias da cidade.Cada imóvel contará com 48,99 metros quadrados de construção, distribuídos em dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. As residências serão erguidas na rua Joaquim Esteves Carranza, em Parisi.Entre as exigências definidas pela CDHU para participação no sorteio estão ter idade superior a 18 anos ou ser emancipado, possuir renda familiar de um a dez salários mínimos e comprovar residência ou vínculo empregatício no município por, no mínimo, cinco anos. Também é necessário não possuir imóvel próprio nem financiamento habitacional anterior.A seleção contempla grupos específicos, como idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência, moradores vinculados ao programa Moradia Segura, indivíduos que vivem sozinhos e candidatos inscritos na demanda geral.Durante o período de inscrições, a Prefeitura disponibilizou atendimento de orientação na Câmara Municipal de Parisi para auxiliar os moradores. O suporte ocorre até hoje, das 8h às 11h e das 13h às 17h.Segundo a administração municipal, a recomendação é que os candidatos não deixem o cadastro para os últimos dias, evitando possíveis problemas de acesso e garantindo participação no processo de seleção das moradias. As inscrições são realizadas pela internet, e no site do jornal A Cidade é possível acessar o link para a inscrição.