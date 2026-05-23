Por meio do site oficial da CDHU, os interessados conseguem efetuar a inscrição no programa habitacional
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Daniel Marques
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Famílias de Parisi podem se inscrever até hoje para participar do sorteio de 40 unidades habitacionais viabilizadas por meio de parceria entre a Prefeitura e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).
Por meio do site oficial da CDHU, os interessados conseguem efetuar a inscrição no programa habitacional, que busca ampliar o acesso à moradia no município. A proposta prevê a entrega de casas com estrutura adequada para atender dezenas de famílias da cidade.
Cada imóvel contará com 48,99 metros quadrados de construção, distribuídos em dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. As residências serão erguidas na rua Joaquim Esteves Carranza, em Parisi.
Entre as exigências definidas pela CDHU para participação no sorteio estão ter idade superior a 18 anos ou ser emancipado, possuir renda familiar de um a dez salários mínimos e comprovar residência ou vínculo empregatício no município por, no mínimo, cinco anos. Também é necessário não possuir imóvel próprio nem financiamento habitacional anterior.
A seleção contempla grupos específicos, como idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência, moradores vinculados ao programa Moradia Segura, indivíduos que vivem sozinhos e candidatos inscritos na demanda geral.
Durante o período de inscrições, a Prefeitura disponibilizou atendimento de orientação na Câmara Municipal de Parisi para auxiliar os moradores. O suporte ocorre até hoje, das 8h às 11h e das 13h às 17h.
Segundo a administração municipal, a recomendação é que os candidatos não deixem o cadastro para os últimos dias, evitando possíveis problemas de acesso e garantindo participação no processo de seleção das moradias. As inscrições são realizadas pela internet, e no site do jornal A Cidade é possível acessar o link para a inscrição.