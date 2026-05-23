Qualquer pessoa que tenha informações sobre os familiares Paulo Henrique Conceição de Lima pode entrar em contato com o jornal A Cidade

publicado em 27/05/2026

Qualquer pessoa que tenha informações sobre os familiares Paulo Henrique Conceição de Lima pode entrar em contato com o jornal A Cidade Foto: Arquivo Pessoal

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brPaulo Henrique Conceição de Lima, de 29 anos, que estava desaparecido, foi encontrado e agora busca contato de familiares. Em relato à reportagem do jornal, em julho do ano passado, a família explicou que ele é autista. Na época, ele havia desaparecido, e foi visto pela última vez ao sair da residência onde morava com a irmã, no bairro Colinas, em Votuporanga.Agora, o Paulo foi encontrado, porém o único contato possível, que seria o telefone da sua irmã, Priscila dos Santos, não existe mais. Qualquer pessoa que tenha informações sobre os familiares Paulo Henrique Conceição de Lima pode entrar em contato com o jornal A Cidade pelos telefones (WhatsApp): (17) 99728 – 1416 e (17) 3422 – 4199.No Brasil, a busca por familiares desaparecidos envolve uma série de dificuldades estruturais, sociais e burocráticas que afetam milhares de pessoas todos os anos. Entre os principais obstáculos estão a demora na comunicação entre órgãos públicos, a falta de integração de bancos de dados estaduais e nacionais e a ausência de informações atualizadas sobre pessoas desaparecidas. Muitas famílias enfrentam dificuldades logo nas primeiras horas após o desaparecimento, período considerado essencial para as investigações, devido à desinformação sobre os procedimentos corretos para registrar um boletim de ocorrência. Em diferentes regiões do país, delegacias, institutos médicos legais, hospitais, serviços de assistência social e sistemas penitenciários utilizam plataformas distintas, o que dificulta o cruzamento rápido de informações. Além disso, fatores como mudanças constantes de endereço, ausência de documentos pessoais, condições de vulnerabilidade social e deslocamentos entre cidades e estados tornam ainda mais complexo o rastreamento de pessoas desaparecidas. Em áreas rurais ou periferias urbanas, limitações de acesso à internet e aos meios de comunicação também reduzem a divulgação dos casos, dificultando o alcance de informações que poderiam auxiliar nas buscas.As famílias que procuram parentes desaparecidos frequentemente enfrentam impactos prolongados na rotina, incluindo custos financeiros elevados, desgaste emocional e dificuldades para obter apoio institucional contínuo. Muitos familiares passam anos realizando buscas em hospitais, abrigos, centros de acolhimento, delegacias e serviços funerários sem receber respostas conclusivas sobre o paradeiro da pessoa desaparecida. Em vários casos, a ausência de informações impede até mesmo a atualização de documentos civis, processos judiciais e questões relacionadas à guarda de filhos, benefícios sociais ou administração de bens. Crianças, adolescentes, idosos, pessoas com transtornos mentais e indivíduos em situação de rua estão entre os grupos mais vulneráveis ao desaparecimento, o que exige atuação coordenada entre órgãos de segurança pública, assistência social e saúde. Organizações civis, redes de apoio e campanhas de divulgação desempenham papel importante na circulação de informações, especialmente nas redes sociais, mas ainda existem dificuldades relacionadas à verificação de dados, circulação de notícias falsas e limitação de recursos para investigações de longa duração.