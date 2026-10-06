Edvaldo Fechio, o Vado, vence eleição suplementar em Macedônia (Foto: Arquivo pessoal)
Daniel Marques
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A Prefeitura de Macedônia será comandada por Edvaldo Fechio, conhecido como Vado (PSD), após o resultado da eleição suplementar realizada neste domingo (25). Integrante da coligação “Macedônia no Caminho Certo”, o candidato conquistou 1.835 votos, enquanto Adilson Helena (União) contabilizou 1.354. Pedro Antônio Aguiar Gasques, também filiado ao PSD, é o vice na chapa vitoriosa.
Durante a campanha, Vado recebeu apoio do grupo político liderado pelo ex-prefeito Reginaldo Marcomini dos Reis. Na disputa eleitoral, seu adversário foi Adilson Luiz Helena, do União Brasil, que é conhecido como “Adilson da Farmácia”. Ele participou da eleição pela Federação União Progressistas, tendo Carlos André Rocha da Trindade, do Progressistas, como candidato a vice-prefeito.
A realização do pleito extraordinário atendeu a uma determinação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), com o objetivo de definir os responsáveis pela administração municipal até 31 de dezembro de 2028. A convocação da nova eleição ocorreu depois que foi confirmada a cassação dos mandatos de Reginaldo Marcomini, eleito prefeito em 2024, e de sua vice, Vanja Cristina Andrade Sabino dos Reis.