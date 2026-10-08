Presidente reeleito conquistou municípios próximos a Fernandópolis e Jales; candidato do PL recebeu 64,58% dos votos válidos no conjunto da região
Presidente reeleito conquistou municípios próximos a Fernandópolis e Jales; candidato do PL recebeu 64,58% dos votos válidos no conjunto da região Foto: A Cidade
Da Redação
O segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo (25), revelou resultados diferentes em municípios do Noroeste Paulista. Embora Flávio Bolsonaro (PL) tenha conquistado ampla vantagem na região de DDD 17, o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu superar o adversário em sete municípios, conforme levantamento baseado nos resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As cidades da região que deram maioria dos votos a Lula foram Dolcinópolis, Populina, São João de Iracema, Guarani d’Oeste, Turmalina, São João das Duas Pontes e Gastão Vidigal. Todas são municípios de pequeno porte, onde o petista contrariou a tendência predominante nas maiores cidades do Noroeste Paulista.
Entre os destaques está Dolcinópolis, onde Lula alcançou sua maior votação proporcional entre esses sete municípios, com 58,01% dos votos válidos, equivalentes a 1.097 votos. Flávio Bolsonaro recebeu 794 votos, ou 41,99%. A diferença foi de 303 votos a favor do presidente reeleito.
Em Populina, na região de Jales, Lula conquistou 1.520 votos (52,81%), contra 1.358 (47,19%) de Flávio Bolsonaro. Já em São João de Iracema, o petista recebeu 729 votos (52,94%), enquanto o candidato do PL somou 648 (47,06%), uma diferença de 81 votos.
Outros dois municípios também registraram vitória de Lula. Em Gastão Vidigal, o presidente recebeu 1.227 votos (52,68%), contra 1.102 (47,32%) de Flávio Bolsonaro. Em Turmalina, a disputa foi mais equilibrada: Lula obteve 776 votos (51,25%), enquanto o adversário conquistou 738 (48,75%).
Uma das disputas mais apertadas ocorreu em Guarani d’Oeste, na região de Fernandópolis. Lula venceu por apenas 23 votos, recebendo 727 (50,80%), contra 704 (49,20%) de Flávio Bolsonaro. Em São João das Duas Pontes, o petista também terminou à frente, com 927 votos (51,61%), enquanto o candidato do PL recebeu 869 (48,39%).
Apesar dessas vitórias pontuais, Flávio Bolsonaro predominou no Noroeste Paulista. Considerando os 117 municípios abrangidos pelo DDD 17, o candidato do PL recebeu 773.821 votos (64,58%), contra 424.442 votos (35,42%) de Lula. Em Votuporanga, a vantagem foi ainda maior: Flávio conquistou 36.779 votos (67,62%), enquanto Lula recebeu 17.613 (32,38%).
O levantamento mostra que, embora Flávio Bolsonaro tenha consolidado sua força eleitoral no Noroeste Paulista, Lula conseguiu conquistar municípios específicos, especialmente nas regiões de Jales, Fernandópolis e em outras localidades de menor porte. O resultado evidencia diferenças no comportamento do eleitorado dentro da própria região, mesmo diante da ampla vantagem regional do candidato do PL.