Presidente reeleito conquistou municípios próximos a Fernandópolis e Jales; candidato do PL recebeu 64,58% dos votos válidos no conjunto da região

publicado em 26/10/2026

Presidente reeleito conquistou municípios próximos a Fernandópolis e Jales; candidato do PL recebeu 64,58% dos votos válidos no conjunto da região Foto: A Cidade

Da RedaçãoO segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo (25), revelou resultados diferentes em municípios do Noroeste Paulista. Embora Flávio Bolsonaro (PL) tenha conquistado ampla vantagem na região de DDD 17, o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu superar o adversário em sete municípios, conforme levantamento baseado nos resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).As cidades da região que deram maioria dos votos a Lula foram Dolcinópolis, Populina, São João de Iracema, Guarani d’Oeste, Turmalina, São João das Duas Pontes e Gastão Vidigal. Todas são municípios de pequeno porte, onde o petista contrariou a tendência predominante nas maiores cidades do Noroeste Paulista.Entre os destaques está Dolcinópolis, onde Lula alcançou sua maior votação proporcional entre esses sete municípios, com 58,01% dos votos válidos, equivalentes a 1.097 votos. Flávio Bolsonaro recebeu 794 votos, ou 41,99%. A diferença foi de 303 votos a favor do presidente reeleito.Em Populina, na região de Jales, Lula conquistou 1.520 votos (52,81%), contra 1.358 (47,19%) de Flávio Bolsonaro. Já em São João de Iracema, o petista recebeu 729 votos (52,94%), enquanto o candidato do PL somou 648 (47,06%), uma diferença de 81 votos.Outros dois municípios também registraram vitória de Lula. Em Gastão Vidigal, o presidente recebeu 1.227 votos (52,68%), contra 1.102 (47,32%) de Flávio Bolsonaro. Em Turmalina, a disputa foi mais equilibrada: Lula obteve 776 votos (51,25%), enquanto o adversário conquistou 738 (48,75%).Uma das disputas mais apertadas ocorreu em Guarani d’Oeste, na região de Fernandópolis. Lula venceu por apenas 23 votos, recebendo 727 (50,80%), contra 704 (49,20%) de Flávio Bolsonaro. Em São João das Duas Pontes, o petista também terminou à frente, com 927 votos (51,61%), enquanto o candidato do PL recebeu 869 (48,39%).Apesar dessas vitórias pontuais, Flávio Bolsonaro predominou no Noroeste Paulista. Considerando os 117 municípios abrangidos pelo DDD 17, o candidato do PL recebeu 773.821 votos (64,58%), contra 424.442 votos (35,42%) de Lula. Em Votuporanga, a vantagem foi ainda maior: Flávio conquistou 36.779 votos (67,62%), enquanto Lula recebeu 17.613 (32,38%).O levantamento mostra que, embora Flávio Bolsonaro tenha consolidado sua força eleitoral no Noroeste Paulista, Lula conseguiu conquistar municípios específicos, especialmente nas regiões de Jales, Fernandópolis e em outras localidades de menor porte. O resultado evidencia diferenças no comportamento do eleitorado dentro da própria região, mesmo diante da ampla vantagem regional do candidato do PL.