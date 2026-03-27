Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 03/04/2026

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Seja incrivelmente bem-vindo ao nosso quarto encontro da série O Espetáculo da Vida. É uma alegria ter você aqui, avançando conosco mais um ato deste espetáculo que é a sua vida. Antes de começar, traga a sua intenção para este momento, porque a intenção traz atenção, e tudo em que você coloca atenção na vida cresce.Estamos no mês de abril. Aqui, na InspireAção, o tema é Consciência. E é isso que trabalhamos aqui todo sábado no nosso encontro: a consciência, para que você tenha clareza das suas atitudes e possa fazer escolhas assertivas para o seu caminho.E nesta quarta cena, vamos falar sobre algo que todos vivemos, mas poucos admitem: o caos. A vida é real e não é ideal. E entender isso muda tudo.Antes de mergulharmos, uma pergunta: você está tentando viver uma vida perfeita ou está vivendo a sua vida?Tem uma geração inteira que cresceu olhando para a família Doriana. Aquela propaganda da televisão, família perfeita, mesa posta, todos sorrindo, tudo no lugar. E ficou gravado: é assim que a vida deveria ser. A família perfeita. O casamento perfeito. A empresa perfeita. O corpo perfeito.E agora as mídias sociais são o retrato da perfeição, que é a ilusão, a distração, o convite ao seu pior a cada acesso que você faz e se compara. Mas você esquece que aquilo é um recorte, esquece que existem os bastidores, e é no que você não vê que a vida acontece.Esses bastidores da vida são, quase sempre, um caos. E isso não é fraqueza. Não é fracasso. É a vida sendo real. A vida não é fácil para ninguém. Todos nós temos desafios diários, em áreas diferentes da vida.Aliás, você acorda todos os dias para resolver problemas, e isso não vai mudar. Essa é a nossa função aqui: fazer deste mundo um mundo melhor, e isso vem de cada desafio superado, de cada aprendizado.O que traz plenitude, saúde e felicidade é a forma como você enxerga esses problemas. O que muda é a lente que você escolhe colocar diante da realidade.Quando você olha para a vida do outro e pensa “para ele é fácil, veio tudo pronto, é herdeiro, tem mais sorte”, você está se prendendo numa comparação que paralisa. Que adoece. Que tira o seu foco do único lugar onde a vida acontece de verdade: na sua casa e no seu negócio.Saia da ilusão. A vida é caótica para todos. Independentemente da condição social, do saldo na conta, do tamanho da empresa ou do número de seguidores. Todos os dias, todas as pessoas acordam para resolver problemas. Somos todos, sem exceção, perfeitamente imperfeitos.E lembre-se: é no caos diário, no estresse, nos desafios que você cresce. E isso é lindo! Todo crescimento na vida causa um desconforto, um rompimento, uma dor.Na academia, quando você pega um peso, está estressando o músculo. E é exatamente esse estresse que faz o músculo crescer. Os pesos que estão na sua vida hoje, aqueles que parecem pesados demais, aqueles que estão pressionando, fazem parte do seu crescimento. Eles estão ali para te fortalecer, não para te destruir.Tal Ben-Shahar, um dos maiores estudiosos da felicidade na Universidade de Harvard, traz que o estresse, quando bem compreendido, é um dos elementos que compõem uma vida plena. Não é o conforto que nos faz crescer. É o desafio.O problema não está no caos. O problema está em ficar olhando para o caos do outro enquanto ignora o seu próprio caminho. Quando você olha para fora com comparação destrutiva, fica preso no problema. Não consegue enxergar solução. Mas quando você olha para fora com inspiração, com o pensamento “se alguém conseguiu chegar lá, eu também posso”, aí sim a vida se faz. Aí sim o espetáculo começa.Lembre-se: o bem e o mal estão aqui dentro de você. A luz e a sombra coexistem. Todas as pessoas têm problemas porque somos todos seres humanos.Seres humanos imperfeitos. E é exatamente dessa imperfeição que nasce a beleza do espetáculo.Entendendo isso, você pode tornar o show de hoje muito melhor.Porque, então, você acorda, sobe no palco da sua vida, para de pensar no problema, foca na solução e flui. Isso acontece porque você pára de se comparar e começa a se concentrar no seu caminho. Porque você entende que a vida perfeita não existe, mas a sua vida, real e única, pode ser incrível quando você tem consciência e clareza de quem é.Como digo sempre: continue a caminhar. A vida é como uma viagem de barco, cheia de desafios, ventos contrários, tempestades e incertezas. E você deve continuar remando. Sempre. Mova o leme na direção do seu caminho e use o remo para avançar.O caos faz parte. Acolha-o. Aprenda com ele. E então, suba no palco e dê o seu show, com mar calmo ou revolto, com sol ou tempestade, dê o seu show.E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Nesta semana, ligue o botão da percepção e reflita: em que momentos você está olhando para a vida do outro e se esquecendo da sua? Onde você está preso no problema em vez de buscar a solução? Que peso está carregando hoje que, no fundo, está ali para te fazer crescer? Anote. Sinta. E então, com coragem, coloque a sua voz no mundo.Porque a vida ideal não existe.Mas o seu espetáculo, real, único e incrível, acontece todos os dias. O mundo espera por você.Seguimos juntos, acolhendo o caos, crescendo com ele e colocando a nossa voz única no mundo, porque queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +