Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 30/05/2026

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Seja incrivelmente bem-vindo ao nosso segundo episódio da série Relacionamentos saudáveis. É uma alegria ter você aqui, avançando conosco nesta jornada. Antes de começar, traga a sua intenção para este momento, porque a intenção traz atenção, e tudo em que você coloca atenção na vida cresce.Estamos no mês de maio. Aqui, na InspireAção, o tema é Potência. E neste segundo episódio, continuamos a falar sobre o recurso mais poderoso da sua vida: os seus relacionamentos. Porque relacionamento é pó de ouro, é o combustível da vida! Ninguém faz nada sozinho. Você concorda?Antes de mergulharmos, uma pergunta: quantas vezes você disse sim querendo dizer não?No trabalho, na família, nas amizades. Aquele convite que você aceitou sem querer. Aquela responsabilidade que você assumiu para não decepcionar. Aquele sim que saiu da boca enquanto algo por dentro dizia não.Toda vez que você diz sim querendo dizer não, morre um pouco de você.É por isso que hoje vamos falar sobre o seu lugar de potência nos relacionamentos. Porque é exatamente quando você sai do seu lugar que as trocas desequilibram, os relacionamentos adoecem e a vida fica pesada.A Bíblia, o livro mais lido do mundo, já nos revela em Gênesis 1:27: “Criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.” Você já veio ao mundo com uma identidade única. E é a partir dessa identidade que se define o seu lugar. Conhecê-la é compreender quem você é e qual é o seu propósito.O lugar de potência é aquele onde você sabe dizer sim quando é sim e não quando é não. Sem a necessidade de agradar. Sem medo do que o outro vai pensar. É o lugar onde você é você e deixa o outro ser ele mesmo.Vamos começar pelo núcleo menor: a família. Se você é marido ou mulher, não é o gerente da casa, não é o salvador, não é quem resolve tudo porque o outro não consegue. Toda vez que você ocupa um lugar que não é seu, você adoece. E o relacionamento também. Marido não é pai da mulher, e vice-versa. Cuidado com a postura que está exercendo na sua vida.Se você é mãe ou pai, é mãe ou pai. Não é o amiguinho do seu filho. Seu filho não precisa de mais um amigo. Ele precisa de mãe, de pai, e ponto. Essa confusão de papéis parece carinhosa, mas tira do filho o que ele mais precisa: um adulto firme que o sustente.E na sua família de origem? Se você é filho, você é o menor. Seus pais vieram antes. Existe uma ordem que deve ser respeitada. As escolhas dos seus pais são deles. As brigas deles são deles. Cuide da sua vida.Aliás, aqui vale um ponto fundamental: o único relacionamento naturalmente desequilibrado na sua vida é o que você tem com o seu pai e com a sua mãe. Porque eles lhe deram a vida. E isso você nunca conseguirá retribuir. Tudo o que você faz por eles vem do amor, não do equilíbrio. Essa fonte não seca.No trabalho não é diferente. Quando você ultrapassa os limites da sua função, quando quer resolver o que é do seu líder ou tomar o espaço que é do colega, você está fora do seu lugar. E quando você está fora do seu lugar, alguém o ocupa. Imagina o caos.Preste atenção nisto, porque é sério: se você não está no seu lugar, alguém está ocupando ele. Sempre.Quando você sai da sua casa para cuidar da vida do outro, alguém entra e ocupa o espaço que você deixou vazio. Quando você não está sendo mãe ou pai do seu filho, alguém ou algo assume esse lugar. Você já parou para pensar sobre isso?No seu lugar de potência, os seus relacionamentos não te causam conflito. Não te adoecem. As coisas não ficam pesadas. Esse cansaço que você carrega, essa angústia que não passa, pode ser o sinal de que você está segurando o que não é seu.Esse padrão que vimos na família atrapalha também o resultado na empresa, sabe por quê? Porque quem está fora do seu lugar na família está fora do seu lugar no negócio também.O seu lugar de potência é onde você é você e deixa o outro ser ele mesmo. Onde as conexões são verdadeiras e geram um campo de amor, levando você e o outro para o seu mais, onde as trocas são equilibradas. É o lugar onde você ganha, o outro ganha e o mundo ganha.Cuide da sua vida. Ajude quando for chamado. Sirva por amor, sem dó, sem superioridade, sem expectativa. Porque servir é vir a ser. Vir a ser você mesmo.E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Nesta semana, ligue o botão da percepção e reflita: em qual área da sua vida você está fora do seu lugar? No casamento, com os filhos, no trabalho, na família de origem? Onde você está carregando o que não é seu? Anote. Sinta. E então, com coragem e leveza, volte para o seu lugar. Porque é de lá que a vida flui, que os relacionamentos florescem e os resultados acontecem.Seguimos juntos, no nosso lugar, cuidando do pó de ouro dos nossos relacionamentos e colocando a nossa voz única no mundo, porque queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +