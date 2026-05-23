Artigo de Leliane Petrocelli

publicado em 02/06/2026

Junho sempre foi um mês importante para o comércio brasileiro. Tradicionalmente, o período reúne datas que movimentam diferentes setores da economia, como o Dia dos Namorados e as festas juninas. Normalmente a cada quatro anos, porém, o cenário ganhou um novo ingrediente, a Copa do Mundo. O resultado é um calendário comercial intenso, capaz de gerar oportunidades, mas também muitos erros de planejamento entre pequenos negócios.

Em momentos assim, existe uma tendência natural de o empreendedor querer participar de todas as campanhas ao mesmo tempo. As vitrines se enchem de corações, bandeirinhas, promoções temáticas e referências ao futebol. O problema é que, muitas vezes, a tentativa de abraçar tudo acaba enfraquecendo justamente aquilo que deveria ser prioridade, a identidade da marca.

No pequeno negócio, estratégia vale mais do que qualquer trending. Antes de decidir quais campanhas realizar, é fundamental responder perguntas simples: quem é meu público? O que faz sentido para o meu segmento? Qual mensagem quero transmitir? Nem toda data comercial precisa ser aproveitada por todas as empresas. Mais importante do que estar em todas as tendências é participar das ações que realmente dialogam com o consumidor.

Quando o empreendedor perde essa coerência, o cliente percebe. Uma campanha desconectada do perfil da empresa dificilmente gera identificação verdadeira. Em vez de fortalecer a marca, pode transmitir improviso e até causar desgaste de imagem. O consumidor atual valoriza autenticidade. Ele entende quando existe propósito por trás de uma campanha e também percebe quando a comunicação parece apenas oportunista.

Isso não significa que o pequeno negócio precise abrir mão da criatividade. Pelo contrário. Em períodos de múltiplas campanhas, criatividade passa a ser um dos maiores diferenciais competitivos. Muitas vezes, o mesmo produto pode ser apresentado de formas diferentes, dependendo da estratégia adotada. Um restaurante, por exemplo, pode criar experiências para casais no Dia dos Namorados, transmitir jogos da Copa e adaptar o cardápio para o clima junino. Já uma loja esportiva pode unir o universo do futebol ao apelo dos presentes românticos.

A grande questão está no planejamento. Dividir o mês em etapas, trabalhar campanhas de forma organizada e evitar a mistura excessiva de mensagens ajuda o consumidor a compreender melhor cada ação. Além disso, reduz desperdícios financeiros com decoração, estoque ou publicidade sem retorno.

Outro ponto importante é entender que campanhas eficientes não dependem apenas de grandes investimentos. Redes sociais, atendimento personalizado e comunicação direta continuam sendo ferramentas extremamente poderosas para os pequenos negócios. Muitas vezes, uma ação simples, bem direcionada e conectada ao público gera mais resultado do que uma campanha cara sem identidade.