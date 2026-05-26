Atletas da Escola Estadual Geraldo Alves Machado repetem feito de 2025 e avançam para a próxima fase dos JEESP

publicado em 02/06/2026

Foto: Arquivo Pessoal

A equipe masculina sub-17 de vôlei da Escola Estadual Geraldo Alves Machado, de Álvares Florence, conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o título da etapa regional dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP). A competição foi realizada ao longo de vários dias no Ginásio de Esportes Jane Maria Lacerda Soares, no CSU de Votuporanga, com a grande final disputada na última terça-feira (26), no Ginásio Mário Covas.A trajetória da equipe é marcada pela união e pela continuidade do trabalho desenvolvido ao longo dos anos. Os atletas Miguel, capitão do time, Francisco Daniel, Mateus, Hiago, José Antônio, Paulo Roberto, Carlos, Erik, Murilo e Clebson atuam juntos desde os 12 e 13 anos de idade. O grupo iniciou sua participação nos Jogos Escolares em 2022, na categoria sub-14, chegando à fase regional em ambas as temporadas em que disputou a competição. Nos últimos anos, porém, os resultados se tornaram ainda mais expressivos.Após conquistar o vice-campeonato em 2024, a equipe alcançou o título em 2025 e repetiu o feito nesta temporada, demonstrando regularidade, evolução técnica e a força do esporte escolar em Álvares Florence. Antes da decisão, os estudantes venceram quatro partidas e garantiram vaga na final com atuações marcadas pelo entrosamento, disciplina e preparo técnico. Na disputa pelo título, enfrentaram a equipe da Escola Estadual Dr. José Manoel Lobo, de Votuporanga, diante de uma torcida formada por alunos, professores e familiares. Empurrados pelo apoio vindo das arquibancadas, os florencenses venceram por 2 sets a 0, com parciais de 25 a 14 e 25 a 23, garantindo mais uma medalha de ouro para a escola.A treinadora da equipe, a professora de Educação Física Ronyse Silveira dos Santos, destacou o comprometimento dos atletas durante toda a preparação para os Jogos Escolares. “É um time que vem junto desde a base. Iniciamos o trabalho na escola para que eles conhecessem a modalidade durante as aulas de Educação Física. Percebi o potencial do grupo e incentivei a participação nos JEESP. A maioria dos alunos tinha contato apenas com o futebol, mas decidiu se dedicar ao voleibol. A cada ano eles foram amadurecendo, evoluindo na modalidade e se tornando uma equipe cada vez mais forte”, afirmou.Segundo a professora, o grupo também se tornou referência para os demais estudantes da escola e para a comunidade. “Hoje eles são referência esportiva dentro da escola. No próximo ano será a última participação deles nesta categoria, mas a semente já foi plantada. A escola vive e respira voleibol, e isso ultrapassa os muros da instituição. Muitas pessoas da comunidade passaram a praticar a modalidade nas quadras públicas da cidade inspiradas por esses jovens”, destacou.A próxima etapa dos Jogos Escolares será disputada nos dias 1º e 2 de junho, em Jales e Fernandópolis, pela fase sub-regional da competição. Caso avance, a equipe garantirá vaga na fase seguinte, que será realizada em São José do Rio Preto. Com mais um título conquistado e uma trajetória construída com dedicação e espírito coletivo, os jovens atletas de Álvares Florence seguem representando o município com destaque no cenário esportivo escolar paulista.