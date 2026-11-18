Renan Cosenza estava no Cascavel, do Paraná, e reforçará o time na defesa

publicado em 24/11/2026

Renan Cosenza estava no Cascavel, do Paraná, e reforçará o time na defesa Foto: CAV

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou o segundo reforço desta terça-feira (24). Trata-se do zagueiro Renan Cosenza, de 22 anos, que será mais um jogador para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 2027, que começa em janeiro.“Natural de Campinas (SP), o defensor destro teve passagens pelas categorias de base do Corinthians e do Atlético Goianiense. Em 2026, defendeu o FC Cascavel, disputando sete partidas e somando 569 minutos em campo, com participações no Campeonato Paranaense, na Copa Paraná e na Série D do Campeonato Brasileiro”, anunciou o clube em suas redes sociaisO Paulistão Série A2 de 2027 começará em 17 de janeiro e terá a decisão prevista para 12 de maio. Na primeira fase, as equipes se enfrentarão em turno único, totalizando 15 rodadas. Ao término dessa etapa, os oito primeiros colocados avançarão para as quartas de final, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série A3 de 2028.Além da disputa pelo título, a Série A2 terá duas vagas de acesso à elite estadual. O campeão e o vice-campeão garantirão participação no Campeonato Paulista da Série A1 de 2028.