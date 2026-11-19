A noite contará com o show da dupla BH&R – Bruno Henrique & Renato, além da participação do DJ Tiaguinho, que prometem animar o público com muita música

publicado em 27/11/2026

A noite contará com o show da dupla BH&R – Bruno Henrique & Renato, além da participação do DJ Tiaguinho, que prometem animar o público com muita música

A população de Álvares Florence está convidada para uma noite especial de música, dança e cultura nesta quinta-feira, dia 27 de novembro. A programação será realizada na Praça Matriz, a partir das 19h30, reunindo atrações musicais e apresentações de projetos desenvolvidos no município.A noite contará com o show da dupla BH&R – Bruno Henrique & Renato, além da participação do DJ Tiaguinho, que prometem animar o público com muita música.A programação também terá espaço para valorizar os talentos e as atividades culturais desenvolvidas na cidade. Entre as atrações estão a apresentação de dança do grupo da terceira idade, com participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que irão mostrar coreografias trabalhadas durante as oficinas.O público também poderá acompanhar apresentações de arte circense e breaking, desenvolvidas por participantes do SCFV, além de uma apresentação de catira, valorizando a cultura e as tradições.A iniciativa faz parte das ações promovidas pela Prefeitura de Álvares Florence, com o objetivo de proporcionar momentos de lazer, integração e entretenimento para a população, além de dar visibilidade aos projetos e atividades desenvolvidos no município.A expectativa é reunir famílias e moradores de toda a cidade para uma noite de confraternização, cultura e diversão. A entrada é uma oportunidade para prestigiar os artistas e, principalmente, acompanhar de perto o trabalho realizado com crianças, adolescentes e idosos por meio dos projetos municipais.Data: 27 de novembro (quinta-feira)Horário: A partir das 19h30Local: Praça Matriz de Álvares FlorenceAtrações musicais: BH&R (Bruno Henrique & Renato) e DJ TiaguinhoApresentações: Dança da terceira idade, arte circense, breaking e catira.