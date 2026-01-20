Ocorrência foi registrada na manhã desta sexta-feira (23) (Foto: A Cidade)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira (23), por volta das 11h30, na avenida João Gonçalves Leite, conhecida como avenida do Assary, em Votuporanga. A ocorrência aconteceu no ponto de acesso à avenida Francisco Ramalho de Mendonça, no bairro Jardim Alvorada, na região do Parque da Cultura. Dois carros colidiram.
De acordo com as informações apuradas no local, o acidente envolveu veículos que transitavam pela via, mas não houve registro de feridos. As pessoas envolvidas permaneceram no local até a chegada das autoridades competentes.
A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. As circunstâncias serão apuradas pelos órgãos responsáveis, que deverão analisar os fatores que possam ter contribuído para a ocorrência.