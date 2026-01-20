Foto: Divulgação
Da Redação
Carlos Alberto Coutinho, ex-zagueiro da Votuporanguense na década de 1980, foi encontrado morto em sua residência na tarde de quarta-feira (21), na Vila Marim. Carlão, como era conhecido devido aos seus anos como jogador profissional, faleceu aos 70 anos de causas ainda desconhecidas.
De acordo com a polícia, vizinhos acionaram as autoridades ao sentirem um forte odor vindo do imóvel do ex-jogador. A Polícia Militar e o Samu atenderam ao chamado e se deslocaram até a residência, mas encontraram Carlão já sem vida. Pelas informações das autoridades, é possível que ele já estivesse morto há alguns dias.
Carlão jogou no CAV quando este ainda era Associação Atlética Votuporanguense, entre os anos de 1983 e 1985. Após ter sido revelado pelo Flamengo, ele teve passagens por vários clubes do interior paulista antes de criar raízes em Votuporanga. Ele deixa três filhos e seis netos.