Abordagem ocorreu em área conhecida pelo tráfico nas proximidades da Arena Plínio Marin, na noite de quarta-feira
Após consulta ao Copom, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra a abordada. Foto: (Divulgação)
Na noite desta quarta-feira (21), policiais militares do 16º BPM/I, pela 3ª Companhia, capturaram uma mulher condenada por tráfico de drogas durante patrulhamento de rotina na zona urbana do município.
A equipe realizava ronda nas imediações da Arena Plínio Marin quando, ao passar pela Rua Nassif Miguel, avistou uma mulher em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ela correu para o interior do quintal de uma residência, onde acabou sendo abordada.
Segundo a Polícia Militar, o local é conhecido por ser frequentemente utilizado por usuários e traficantes de drogas. Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi localizado. No entanto, após consulta ao Copom, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra a abordada. O mandado se referia a uma condenação definitiva, já transitada em julgado, pelo crime de tráfico de drogas. Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada às autoridades competentes para as providências de polícia judiciária.
Após os procedimentos legais, a condenada permaneceu à disposição da Justiça.