Abordagem ocorreu em área conhecida pelo tráfico nas proximidades da Arena Plínio Marin, na noite de quarta-feira

publicado em 22/01/2026

Após consulta ao Copom, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra a abordada. Foto: (Divulgação)

Luciana Tambuqueluciana@votuporanga.com.brNa noite desta quarta-feira (21), policiais militares do 16º BPM/I, pela 3ª Companhia, capturaram uma mulher condenada por tráfico de drogas durante patrulhamento de rotina na zona urbana do município.A equipe realizava ronda nas imediações da Arena Plínio Marin quando, ao passar pela Rua Nassif Miguel, avistou uma mulher em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ela correu para o interior do quintal de uma residência, onde acabou sendo abordada.Segundo a Polícia Militar, o local é conhecido por ser frequentemente utilizado por usuários e traficantes de drogas. Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi localizado. No entanto, após consulta ao Copom, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra a abordada. O mandado se referia a uma condenação definitiva, já transitada em julgado, pelo crime de tráfico de drogas. Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada às autoridades competentes para as providências de polícia judiciária.Após os procedimentos legais, a condenada permaneceu à disposição da Justiça.