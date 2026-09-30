O caso aconteceu na avenida Mário Pozzobon, sentido zona Norte, por volta das 15h
Motociclista sofreu graves lesões com o impacto da batida Foto: A Cidade
Da redação
Um acidente entre uma moto e uma pick-up pequena deixou um homem em estado grave na tarde desta quinta-feira (15). O caso aconteceu na avenida Mário Pozzobon, sentido zona Norte, por volta das 15h.
Segundo informações colhidas no local, a motocicleta e a Volkswagen Saveiro seguiam no mesmo sentido pela avenida quando, por circunstâncias ainda a serem esclarecidas, ocorreu uma colisão entre os veículos. Com o impacto, o motociclista foi arremessado e sofreu ferimentos graves.
O Samu foi chamado para fazer o atendimento e constatou que ele sofreu possíveis lesões na clavícula e na cabeça, além de uma possível fratura do fêmur. Devido ao seu estado, o motociclista foi medicado e entubado antes de ser levado para a Santa Casa. A perícia da Polícia Civil foi chamada para vistoriar o local.