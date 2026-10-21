Artigo de Manuel Ruiz Filho

publicado em 27/10/2026

Prof. Manuel Ruiz Filho - Mestre em Contabilidade Avançada (Foto: Arquivo pessoal)

De hoje em diante todos os dias ao acordar, direi: Eu hoje vou ser feliz! Vou lembrar de agradecer ao sol pelo seu calor e luminosidade, sentirei que estou vivendo, respirando. Posso desfrutar de todos os recursos da natureza. Gratuitamente. Não preciso comprar o canto dos pássaros, nem o murmúrio das ondas do mar. Lembrarei de sentir a beleza das árvores e das flores. Vou sorrir mais, sempre que puder. Vou cultivar mais amizades e neutralizar as inimizades. Não vou julgar os atos dos meus semelhantes ou companheiros. Vou aprimorar os meus. Lembrarei de ligar para alguém para dizer que estou com saudades! Reservarei minutos de silêncio, para ter a oportunidade de ouvir. Não vou lamentar nem amargar as injustiças. Vou pensar no que posso fazer para diminuir quaisquer pinceladas de mau humor. Terei sempre em mente que um minuto passado não volta mais, vou viver todos os minutos proveitosamente. Não vou sofrer por antecipação prevendo futuros incertos, lembrando de coisas sobre as quais não tenho mais ação. Não vou pensar mais no que não tenho e que gostaria de ter, mas como posso ser feliz com o que possuo. E o maior bem que possuo é a própria vida. Vou lembrar de ler uma poesia e de ouvir uma canção, vou dedicá-las a alguém. Vou fazer alguma coisa para alguém, sem esperar nada em troca, apenas pelo prazer de ver essa criatura sorrir. Vou lembrar que existe alguém que me quer bem, vou dedicar uns minutos de pensamento para os que já se foram para que saibam que serão sempre uma doce lembrança, até que venhamos nos encontrar novamente. Vou procurar dar um pouco de alegria para alguém, especialmente quando sentir que a tristeza e o desânimo querem e podem se aproximar. E quando a noite chegar, vou olhar para o céu, para as estrelas e para o luar e agradecer a Deus, porque neste dia, novamente eu tive a glória de ser feliz!Recado meu nesta semana: Aprendi que eu não posso exigir o amor de ninguém, posso apenas dar boas razões para que gostem de mim e ter paciência, para que a vida faça o resto. Aprendi que não importa o quanto certas coisas sejam importantes para mim, tem gente que não dá a mínima e eu jamais conseguirei convencê-las. Aprendi que posso passar anos construindo uma verdade e destruí-la em apenas alguns segundos. Que posso usar o meu charme por apenas quinze minutos, depois disso, preciso saber do que estou falando. Eu aprendi que posso fazer algo em um minuto e ter que responder por isso o resto da vida. Que por mais que se corte um pão em fatias, esse pão continua tendo duas faces, e o mesmo vale para tudo o que cortamos em nosso caminho.Segundo recado: Se os porcos pudessem votar o homem com o balde de lavagem seria eleito sempre, não importa quantos porcos ele já tenha abatido no recinto ao lado.