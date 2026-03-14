Atividades de complementação educacional começaram a ser oferecidas também na Unifev e reforçam compromisso da Prefeitura com acolhimento e qualidade no ensino

publicado em 16/03/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Educação, iniciou, nesta segunda-feira (16/3), uma nova etapa no atendimento do tempo integral a alunos matriculados na rede municipal do ensino. As atividades de complementação educacional passam a ser realizadas também na Unifev, resultado de uma parceria entre o município e a instituição, com o objetivo de ampliar as vagas e garantir que todas as crianças inscritas tenham acesso aos projetos desenvolvidos no período integral.A iniciativa fortalece a política educacional do município, que tem como prioridade oferecer acolhimento, desenvolvimento e oportunidades de aprendizagem. No espaço, os estudantes participam de atividades extracurriculares voltadas ao desenvolvimento integral, como linguagens artísticas, artesanato, dança, teatro e outras práticas educativas que estimulam a criatividade, a socialização e a descoberta de novos talentos.De acordo com a Secretária da Pasta, Silvia Letícia, o novo espaço reforça o compromisso da gestão com uma educação humanizada e de qualidade. “Nosso objetivo é oferecer muito mais do que um local de permanência para as crianças. Neste espaço, nossos alunos serão acolhidos com carinho e terão acesso a atividades que estimulam a criatividade, a descoberta e o aprendizado de forma integrada, por meio da arte, da cultura e da convivência”, afirmou.Silvia Letícia, destacou que o início do ano letivo registrou aumento significativo de alunos, com cerca de 1.000 novas matrículas nas escolas municipais. O crescimento reflete tanto o avanço populacional do município quanto a chegada de novas famílias e a migração de alunos da rede particular para a rede pública. Diante desse cenário, a Prefeitura buscou alternativas para ampliar o atendimento e garantir que nenhuma criança ficasse sem acesso às atividades em período integral.O prefeito Jorge Seba também reforçou o compromisso da administração municipal com as famílias que necessitam do atendimento em período integral. “Educação é prioridade de verdade em Votuporanga. Seguimos trabalhando com responsabilidade e compromisso com nossas crianças e com as famílias que precisam desse suporte no período integral. Nosso objetivo é garantir acolhimento, segurança e oportunidades de aprendizado para todos”, destacou.InscriçõesA Secretaria da Educação informa ainda que as inscrições para o programa de complementação educacional continuam abertas de forma contínua. Pais ou responsáveis interessados devem procurar a secretaria da escola onde o filho está matriculado para realizar o cadastro e obter orientações sobre a documentação necessária.