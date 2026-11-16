Polícia Militar encontrou o suspeito na rua Nassif Miguel

publicado em 27/11/2026

Homem agride mulher com pedaço de madeira e cabeçada em Votuporanga Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar prendeu um homem em flagrante em Votuporanga, acusado de agredir uma mulher e ameaçá-la de morte. A ocorrência foi atendida por volta das 16h25, na Rua Nassif Miguel, após uma denúncia de violência doméstica.Os policiais receberam o chamado para averiguar uma situação de agressão em espaço público, envolvendo um homem que estaria golpeando uma mulher com um pedaço de madeira.Ao chegar ao endereço, a equipe conversou com a vítima. Ela informou que havia sido atingida com o objeto de madeira e também recebido uma cabeçada no rosto. Ainda conforme relatado aos policiais, o homem teria utilizado uma garrafa de cerveja, quebrando-a, e posteriormente ameaçado matá-la.Com as informações sobre onde o suspeito poderia estar, a equipe iniciou diligências pela Rua Nassif Miguel e conseguiu encontrá-lo, realizando a abordagem. Ele foi preso diante da situação relatada. De acordo com a Polícia Militar, foi necessário utilizar algemas devido ao risco de fuga e como medida para garantir a segurança do detido e dos policiais.O homem e a vítima foram levados à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão. Após tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial confirmou a prisão em flagrante. O suspeito segue à disposição da Justiça.